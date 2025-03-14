Редкий бивень мамонта был найден на ранчо в Техасе. Фото

На ранчо в Западном Техасе охотник искал оленя, а нашел редкий бивень мамонта. Он лежал в дренажной зоне русла ручья на ранчо O2 в округах Брюстер и Президио вблизи национального парка Биг-Бенд.

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Охотник сделал фотографии окаменелости и показал их менеджеру ранчо Виллу Джуэтту. А он в свою очередь связался с директором Центра исследований Биг-Бенда в Государственном университете Сула Росса Брайоном Шредером, чтобы исследовать находку. Как пишет Live Science, археологи покрыли бивень полосками гипсовой мешковины, чтобы защитить его, а затем построили каркас для транспортировки остатков мамонта в Государственный университет Сула Росса.

Остальные части мамонта при раскопках найдены не были.

"Мы довольно быстро поняли, что в скелете больше ничего нет, только отдельный бивень, отделенный от остальных останков", – прокомментировал Шредер. Сейчас исследователи ожидают результатов углеродной датировки, чтобы определить, сколько лет бивня мамонта.

Колумбийский мамонт (Mammuthus columbi) – это далекий южный родственник шерстистых мамонтов (Mammuthus primigenius). Они жили на пастбищах территории современного Северного и Центрального Техаса примерно до 11700 лет назад, однако находка останков мамонта в Западном Техасе – большая редкость.

"Увидев этот бивень мамонта, я словно оживаю в древнем мире. Теперь я не могу не представлять, как это огромное животное бродит холмами на ранчо O2. Мое следующее мнение всегда о людях, которые сталкивались с этими огромными клыками, имея в руках только каменное орудие!"

Колумбийские мамонты сосуществовали с людьми, пока животные не умерли в конце последнего ледникового периода.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на берегу Днепра в Запорожье нашли останки мамонта, жившего тысячи лет назад.

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