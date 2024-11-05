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Редкие ноты Шопена обнаружили почти через 200 лет после его смерти. Фото

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
936
Редкие ноты Шопена обнаружили почти через 200 лет после его смерти. Фото

Кураторы библиотеки и музея Моргана в Нью-Йорке обнаружили в коллекции музея нотную рукопись, которая, вероятно, принадлежит польскому пианисту и композитору Фредерику Шопену. Редкие ноты обнаружили почти через 200 лет после его смерти.

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Это первое открытие нового произведения Шопена с 1930-х годов. Согласно исследованиям, это произведение изначально предназначалось как подарок, пишет NewYorkPost.

"Шопен оставил рукопись неподписанной и неопубликованной, возможно потому, что чувствовал определенную амбивалентность к нему. Но он добавил исполнительские знаки, например аппликатуры на фортепиано и динамику, показывая, что он намеревался его выполнять", – сказал помощник куратора нотных рукописей и печатных нот в библиотеке и музее Моргана Робинсон Макклеллан.

Редкие ноты Шопена обнаружили почти через 200 лет после его смерти. Фото

Кураторы библиотеки исследовали музыку вместе с экспертами Шопена, которые говорят, что рукопись "является значительным открытием в мире классической фортепианной музыки".

"Самое примечательное начало произведения: несколько капризных, диссонирующих тактов завершаются громкой вспышкой, прежде чем начнется меланхолическая мелодия. Ни один из его известных вальсов не начинается так, что делает это еще более интригующим", – подчеркнули исследователи.

Известно, что Фредерик Шопен писал музыку в малых формах, но это редкое произведение длится около одной минуты.

Редкие ноты Шопена обнаружили почти через 200 лет после его смерти. Фото

"Этот недавно обнаруженный вальс расширяет наше понимание Шопена как композитора и открывает новые вопросы для ученых относительно того, когда он его написал и для кого он был назначен", – отметил Макклеллан.

В библиотеке и музее Моргана хранится более 350 тысяч экспонатов, редких книг, рукописей, рисунков, гравюр и других произведений искусства.

Обнаруженное произведение Фредерика Шопена присоединится к коллекции Моргана и будет доступно для изучения посетителями.

"Мы надеемся, что любители музыки, пианисты и ученые будут изучать и воспримут его и сформируют собственное мнение", – подытожил Робинсон.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Польше найдена никому неизвестная посмертная фотография Шопена.

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