Редкие ноты Шопена обнаружили почти через 200 лет после его смерти. Фото

Кураторы библиотеки и музея Моргана в Нью-Йорке обнаружили в коллекции музея нотную рукопись, которая, вероятно, принадлежит польскому пианисту и композитору Фредерику Шопену. Редкие ноты обнаружили почти через 200 лет после его смерти.

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Это первое открытие нового произведения Шопена с 1930-х годов. Согласно исследованиям, это произведение изначально предназначалось как подарок, пишет NewYorkPost.

"Шопен оставил рукопись неподписанной и неопубликованной, возможно потому, что чувствовал определенную амбивалентность к нему. Но он добавил исполнительские знаки, например аппликатуры на фортепиано и динамику, показывая, что он намеревался его выполнять", – сказал помощник куратора нотных рукописей и печатных нот в библиотеке и музее Моргана Робинсон Макклеллан.

Кураторы библиотеки исследовали музыку вместе с экспертами Шопена, которые говорят, что рукопись "является значительным открытием в мире классической фортепианной музыки".

"Самое примечательное начало произведения: несколько капризных, диссонирующих тактов завершаются громкой вспышкой, прежде чем начнется меланхолическая мелодия. Ни один из его известных вальсов не начинается так, что делает это еще более интригующим", – подчеркнули исследователи.

Известно, что Фредерик Шопен писал музыку в малых формах, но это редкое произведение длится около одной минуты.

"Этот недавно обнаруженный вальс расширяет наше понимание Шопена как композитора и открывает новые вопросы для ученых относительно того, когда он его написал и для кого он был назначен", – отметил Макклеллан.

В библиотеке и музее Моргана хранится более 350 тысяч экспонатов, редких книг, рукописей, рисунков, гравюр и других произведений искусства.

Обнаруженное произведение Фредерика Шопена присоединится к коллекции Моргана и будет доступно для изучения посетителями.

"Мы надеемся, что любители музыки, пианисты и ученые будут изучать и воспримут его и сформируют собственное мнение", – подытожил Робинсон.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Польше найдена никому неизвестная посмертная фотография Шопена.

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