Развитые инопланетные цивилизации общаются как светлячки: ученые выдвинули теорию

Поиски внеземного разума десятилетиями основывались на идее, что инопланетные цивилизации должны быть похожими на человечество. Именно поэтому ученые преимущественно ищут радиосигналы или тепловые следы масштабных технологических объектов.

В то же время все больше исследователей ставят под сомнение такую стратегию. Они считают, что человеческая логика может быть плохим ориентиром в поиске нечеловеческого интеллекта. Новое исследование предлагает альтернативный взгляд на межцивилизационную коммуникацию. Согласно ему, инопланетяне могут "перемигиваться" светом, подобно светлячкам на Земле, пишет Live Science.

Авторы работы отмечают, что такая форма сигналов потенциально делает цивилизации почти невидимыми для современных программ наблюдения. Если мы ожидаем только радиопередач или инженерных мегаструктур, другие типы сообщений могут оставаться без внимания. Именно это исследователи называют антропоцентрическим предубеждением. Оно ограничивает представление о том, какой может быть разумная жизнь во Вселенной. Из-за этого перспективные признаки активности могут просто игнорироваться. Новая гипотеза призвана расширить рамки таких поисков.

Световые вспышки как универсальный сигнал

Ученые описывают модель коммуникации, основанную на сериях повторяющихся световых импульсов. Аналогом служит поведение светлячков, которые используют простые, но узнаваемые вспышки для взаимодействия между особями одного вида. Исследователи предполагают, что инопланетная цивилизация могла бы применять подобный принцип как маяк "мы здесь". Такие сигналы необязательно содержали бы сложную информацию, но были бы стабильными и заметными для наблюдателей. При этом они могли бы транслироваться на большие расстояния. Космическое пространство, по словам исследователей, и без того наполнено разнообразными световыми вспышками.

На Земле биолюминесценция светлячков возникает вследствие внутренних химических реакций и имеет четкую ритмичность. Хотя эти сигналы элементарны, они позволяют различать виды и передавать базовые сообщения. Ученые считают, что подобная логика может быть универсальной для жизни. Световые импульсы легко заметны и не требуют сложной инфраструктуры. Именно поэтому они могут быть привлекательными для развитых, но "нетипичных" цивилизаций. Такой подход кардинально отличается от человеческих представлений о связи.

Пульсары как подсказка для будущих поисков

Чтобы лучше понять, как могли бы выглядеть подобные сигналы, исследователи проанализировали наблюдения более 150 пульсаров. Эти нейтронные звезды известны своими регулярными и чрезвычайно точными вспышками электромагнитного излучения. Хотя никаких признаков искусственного происхождения найдено не было, некоторые черты оказались концептуально похожими на "язык" светлячков. На этой основе команда предложила методы, которые помогут в будущем отличать естественные импульсы от потенциально искусственных. Это может стать новым направлением в развитии программ SETI.

По мнению авторов, световые сигналы могли бы быть более характерными для цивилизаций, прошедших этап массового использования радиоволн. Подобный процесс уже происходит на Земле, где связь становится все более направленной и "тихой" для далеких наблюдателей. В перспективе это делает планету менее заметной в радиодиапазоне. Следовательно, другие цивилизации могли пойти тем же путем значительно раньше. В таком случае традиционные методы поиска действительно могут быть устаревшими.

Исследователи подчеркивают, что их работа не доказывает существование таких сигналов, а лишь предлагает интеллектуальный эксперимент. В то же время они призывают научное сообщество мыслить за пределами человеческого опыта. Коммуникация, как отмечают авторы, является фундаментальным свойством жизни и может проявляться в неожиданных формах.

