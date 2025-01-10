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"Мы хотим вернуться домой": застрявшие на МКС астронавты обратились к NASA

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
282
'Мы хотим вернуться домой': застрявшие на МКС астронавты обратились к NASA

Американские астронавты, застрявшие в космосе, обратились в NASA. 62-летний Барри Уилмор и 59-летняя Сунита Уильямс сказали, что "мы хотим вернуться домой".

Видео дня

О своих желаниях ветераны космоса намекнули во время видеозвонка с администратором NASA Биллом Нельсоном и заместителем администратора Пэм Мелрой.

"Мы хотим вернуться домой": застрявшие на МКС астронавты обратились к NASA

Напомним, что Барри Уилмор и Сунита Уильямс приземлилась на МКС 6 июня 2024 года, и их миссия должна была продолжаться лишь восемь дней. Однако из-за неисправности космический корабль Boeing Starliner не смог вовремя доставить их на Землю и астронавты застряли в космосе вот уже на 8 месяцев.

"Мы хотим вернуться домой": застрявшие на МКС астронавты обратились к NASA

Их возвращение домой было запланировано на февраль 2025 года. Однако NASA заявило, что переносит завершение миссии на весну.

"Да, мы захотим вернуться домой, потому что мы покинули наши семьи. Но у нас еще много дел на МКС. И мы должны сделать все эти вещи, прежде чем улетим отсюда", – сказала Сунита Уильямс.

Ожидается, что астронавты-ветераны вернутся домой в начале апреля вместе с остальным Экипажем-9, который является девятой ротацией членов текущей Экспедиции 72.

Известно, что за время пребывания на МКС Сунита Уильямс стала командиром экспедиции, а Барри Уилмор – бортинженером.

"Мы хотим вернуться домой": застрявшие на МКС астронавты обратились к NASA

Напомним, что когда астронавты прилетели в космос, им не хватало элементарных вещей для долговременной экспедиции, ведь они рассчитывали на недельное путешествие. Однако Уилмор и Уильямс, казалось, не волновались из-за своих условий и развенчали слухи о нехватке одежды.

"Мы некоторое время носили одежду, в которой прилетели. Но это нас не смущало. В космосе не так, как на Земле, где ты потеешь. На МКС вы можете носить вещи, честно говоря, неделями, и это вас совсем не беспокоит", – признался Уилмор.

"Мы хотим вернуться домой": застрявшие на МКС астронавты обратились к NASA

"Рядом с нами отличная команда астронавтов, поэтому нет ощущения, что нас покинули. У нас было множество научных экспериментов, а впереди – космические прогулки. И это удовольствием работать здесь, особенно с нашими коллегами на другом конце космической станции", – подчеркнула Суни Уильямс.

OBOZ.UA ранее писал, что NASA отложило возвращение на Землю астронавтов, застрявших на МКС с июня 2024 года.

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