'Мы хотим вернуться домой': застрявшие на МКС астронавты обратились к NASA

Американские астронавты, застрявшие в космосе, обратились в NASA. 62-летний Барри Уилмор и 59-летняя Сунита Уильямс сказали, что "мы хотим вернуться домой".

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О своих желаниях ветераны космоса намекнули во время видеозвонка с администратором NASA Биллом Нельсоном и заместителем администратора Пэм Мелрой.

Напомним, что Барри Уилмор и Сунита Уильямс приземлилась на МКС 6 июня 2024 года, и их миссия должна была продолжаться лишь восемь дней. Однако из-за неисправности космический корабль Boeing Starliner не смог вовремя доставить их на Землю и астронавты застряли в космосе вот уже на 8 месяцев.

Их возвращение домой было запланировано на февраль 2025 года. Однако NASA заявило, что переносит завершение миссии на весну.

"Да, мы захотим вернуться домой, потому что мы покинули наши семьи. Но у нас еще много дел на МКС. И мы должны сделать все эти вещи, прежде чем улетим отсюда", – сказала Сунита Уильямс.

Ожидается, что астронавты-ветераны вернутся домой в начале апреля вместе с остальным Экипажем-9, который является девятой ротацией членов текущей Экспедиции 72.

Известно, что за время пребывания на МКС Сунита Уильямс стала командиром экспедиции, а Барри Уилмор – бортинженером.

Напомним, что когда астронавты прилетели в космос, им не хватало элементарных вещей для долговременной экспедиции, ведь они рассчитывали на недельное путешествие. Однако Уилмор и Уильямс, казалось, не волновались из-за своих условий и развенчали слухи о нехватке одежды.

"Мы некоторое время носили одежду, в которой прилетели. Но это нас не смущало. В космосе не так, как на Земле, где ты потеешь. На МКС вы можете носить вещи, честно говоря, неделями, и это вас совсем не беспокоит", – признался Уилмор.

"Рядом с нами отличная команда астронавтов, поэтому нет ощущения, что нас покинули. У нас было множество научных экспериментов, а впереди – космические прогулки. И это удовольствием работать здесь, особенно с нашими коллегами на другом конце космической станции", – подчеркнула Суни Уильямс.

OBOZ.UA ранее писал, что NASA отложило возвращение на Землю астронавтов, застрявших на МКС с июня 2024 года.

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