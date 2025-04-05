Путешествия во времени возможны? Ученые утверждают, что люди это уже сделали

От научно-фантастических произведений, таких как "Машина времени" Герберта Уэллса, до популярного фильма "Интерстеллар" Кристофера Нолана, идея путешествий во времени уже давно пленяет человеческое воображение. То, что раньше казалось выдумкой, сегодня становится предметом серьезных исследований в физике. На самом деле, ученые утверждают, что путешествия во времени не только возможны теоретически, но и то, что люди уже их совершают.

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Хотя это может показаться противоречивым, эксперты отмечают, что реальное путешествие во времени отличается от его изображения в фильмах. В отличие от прыжков во времени с помощью машины, здесь, на Земле, мы все двигаемся вперед во времени с постоянной скоростью – одна секунда в секунду.

Однако согласно общей теории относительности, разработанной Альбертом Эйнштейном, существуют способы путешествовать по времени быстрее, чем с этой скоростью, пишет издание Daily Mail.

Эффект скорости в течение времени

Ключевым принципом общей теории относительности является то, что чем быстрее движется объект, тем быстрее он может путешествовать вперед во времени. Другими словами, при приближении к скорости света время для объекта начинает течь медленнее, позволяя ему перепрыгнуть через значительные промежутки времени за относительно короткий период.

Подтверждение эффекта на практике

Этот эффект замедления времени при высоких скоростях не является лишь теоретическим. Он был подтвержден экспериментально, а также повседневные технологии, такие как система GPS, используют его для коррекции данных. Астронавты на Международной космической станции (МКС), вращающейся вокруг Земли с высокой скоростью, испытывают незначительное, но измеряемое замедление времени по сравнению с людьми на Земле, что делает их своего рода "путешественниками во времени".

Эксперимент Хафеле-Китинга

Для демонстрации влияния скорости на течение времени в 1971 году физики Джозеф Хафеле и Ричард Китинг провели эксперимент с атомными часами. Они запустили два высокоточных атомных часа на коммерческих авиалайнерах вокруг света, один в направлении вращения Земли, а другие - против. Сравнивая показы этих часов с часами, которые оставались на Земле, они обнаружили, что двигавшиеся быстрее часы показывали меньшее время, что подтверждало предсказание общей теории относительности.

Возможно ли путешествие во времени

Хотя путешествие в будущее является естественным следствием физики скоростей, путешествие в прошлое значительно сложнее. По мнению ученых, хотя это может быть практически невозможным, путешествие обратно во времени теоретически не исключается.

Искривление пространства-времени и червоточины

Для путешествия в прошлое необходимо осуществить искажение пространства и времени. Согласно теории Эйнштейна, масса искажает пространство-время, и теоретически, можно создать достаточно искривленное поле, чтобы сформировать "червоточину" или тоннель в пространстве-времени. Однако создание и поддержание стабильности червоточины требует существования "отрицательной массы", что является лишь теоретической возможностью.

Даже если человечество смогло создать червоточину или другое устройство, позволяющее путешествовать во времени, существуют серьезные ограничения. Нельзя использовать такое устройство для путешествия в любое время до момента его создания.

Фундаментальный принцип скорости света

В основе возможности путешествий во времени лежит концепция "относительности" пространства и времени, впервые сформулированная Эйнштейном. Скорость света является абсолютным пределом скорости во Вселенной. Это означает, что свет всегда должен двигаться с одинаковой скоростью, независимо от того, откуда или кем он измеряется.

Чтобы обеспечить постоянство скорости света, время и пространство должны быть гибкими. Это приводит к тому, что время идет медленнее для движущихся объектов с большей скоростью. Таким образом, хотя мы, возможно, еще не достигли уровня контроля над временем, чтобы путешествовать в прошлое, путешествия в будущее не только теоретически возможны, но уже осуществляются людьми, которые движутся с высокой скоростью, например, астронавтами.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые выдвинули теорию, отрицающую шанс совершить путешествие во времени.

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