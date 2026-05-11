Ученые создали препарат, который позволит вырастить новые зубы: что известно о разработке, которую назвали 'чудом'

Японские ученые приблизились к созданию препарата, который может позволить людям отращивать новые зубы. Инновационную разработку уже называют прорывом в стоматологии, ведь она способна изменить подход к лечению потери зубов.

Первые клинические испытания на людях уже стартовали, а в случае успеха лекарство может появиться на рынке до 2030 года. Об этом пишет Popular Mechanics.

В чем суть открытия

Проблема потери зубов остается актуальной для миллионов людей во всем мире, ведь в отличие от костей, зубы не способны к самовосстановлению. Хотя они являются самым твердым материалом в человеческом организме благодаря эмали, их структура не позволяет регенерироваться после повреждения или потери.

Японские исследователи смогли приблизиться к решению этой проблемы, создав экспериментальный препарат, который стимулирует рост новых зубов. Разработка базируется на многолетних исследованиях и уже перешла к этапу испытаний на людях.

Как работает препарат

Ключом к открытию стало изучение гена USAG-1, который подавляет рост зубов. Ученые выяснили, что блокирование этого механизма может активировать естественные процессы формирования новых зубов.

Еще в 2021 году исследователи обнаружили специальное моноклональное антитело, которое нарушает взаимодействие USAG-1 с белками, отвечающими за формирование костных тканей. Именно это позволило "запустить" рост зубов в лабораторных условиях.

Как пояснил руководитель исследования Кацу Такахаши, "мы знали, что подавление USAG-1 влияет на рост зубов, но не были уверены, что этого будет достаточно".

Испытания на людях

Клинические испытания стартовали в сентябре 2024 года. В исследовании участвуют 30 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет, у которых отсутствует по меньшей мере один зуб.

Препарат вводится внутривенно, чтобы проверить его эффективность и безопасность. Важно, что во время предыдущих исследований на животных побочных эффектов не зафиксировали.

В случае успешных результатов следующим этапом станет тестирование на детях в возрасте от 2 до 7 лет, которые имеют врожденное отсутствие нескольких зубов.

Когда лекарства могут стать доступными

Ученые рассчитывают, что препарат станет доступным для широкого использования примерно к 2030 году. Сначала его планируют применять для лечения пациентов с врожденными дефектами, но в перспективе – для всех, кто потерял зубы.

"Мы хотим помочь людям, которые страдают от отсутствия зубов. Сегодня не существует полного лечения, но ожидания относительно возможности отрастить зубы очень высоки", – отметил Такахаши.

Почему это важно

Если технология подтвердит свою эффективность, она может стать альтернативой имплантам и протезам. Это означает переход к принципиально новому подходу в стоматологии – от замены зубов к их естественному восстановлению.

Эксперты уже называют разработку потенциальным прорывом, который способен изменить жизнь миллионов людей во всем мире.

