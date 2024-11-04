При раскопках крепости в Грузии нашли золотое пожертвование богу войны. Фото

Во время раскопок в 1800-летней римской крепости в Грузии польско-грузинская археологическая группа обнаружила золотое пожертвование богу войны. Были найдены также красочная мозаика и другие артефакты.

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В древнем мире люди часто делали дары божествам, ведь надеялись на их помощь. Пожертвование Юпитеру Долихену могли сделать с надеждой, что он поможет добиться победы в битве, пишет Livescience.

"Юпитер Долихен был богом войны и победы. Его имя объединяет в себе римского бога неба, бури и молнии Юпитера и бога грома Долихена", – рассказала археолог Варшавского университета и заместитель руководителя польской стороны экспедиции Наталья Локли.

Ученые надеются, что на месте находки, известном как крепость Гонио-Апсарос, есть святилище Юпитера Долихена, которое еще будет найдено в будущем. И возможно, солдаты намеревались предложить богу золотой артефакт в этом святилище, разместив его на стене или алтаре, добавила Локли.

Команда исследователей обнаружила другие находки в форте, в том числе остатки мозаики. "Мозаика, вероятно, изображает геометрический мотив, но из-за значительных повреждений мы все еще анализируем и соединяем ее узор", – сказал Локли, отметив, что на некоторых ее фрагментах видны красные и розовые линии на белом фоне.

Археологи также нашли остатки виноделия и печей, которые использовали для обжига амфор и гончарных сосудов для хранения вина. Эти находки свидетельствуют о том, что там производили вино и, возможно, его экспортировали в другие места, предположили исследователи.

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