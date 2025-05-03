При какой температуре можно включать кондиционер: ответ ученых

Кондиционеры стали незаменимой частью нашего быта, особенно летом, когда жара становится невыносимой. Но с частыми отключениями электроэнергии, высокими тарифами и климатическими вызовами, вопрос эффективного использования охлаждающих приборов приобретает особое значение.

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Нужно ли сразу включать кондиционер, как только температура превышает 25°C? Как долго им можно пользоваться без ущерба здоровью и бюджету? И есть ли более экономная альтернатива? Эксперты ответили на эти вопросы.

Когда можно включать кондиционер

Ответ дают результаты научных исследований: включать кондиционер стоит только тогда, когда температура в помещении превышает 27°C. До этого момента лучше использовать обычные вентиляторы – недорогие, энергосберегающие и безопасные для здоровья.

Почему не стоит торопиться включать кондиционер

Кондиционеры, хоть и эффективные, потребляют значительное количество электроэнергии, что сказывается не только на счетах, но и на климате. Чтобы охладить помещение на несколько градусов, нужно гораздо больше энергии, чем для вентилятора.

Кроме того, кондиционер охлаждает все пространство, независимо от того, находитесь ли вы в комнате или нет. Вентилятор же охлаждает именно человека – благодаря движению воздуха, способствующему испарению пота, организм быстрее отдает тепло, и вам становится прохладнее.

Интересный факт: снижение температуры на теле от вентилятора может достигать 3–4°C, даже если в помещении более 30°C.

Какую температуру считать критической

Ученые определили границы, до которых вентиляторы не только безопасны, но и эффективны:

до 39°C – для молодых здоровых людей;

до 38°C – для пожилых людей;

до 37°C – для пожилых людей, которые принимают лекарства, снижающие способность тела к охлаждению (антихолинергические препараты).

При превышении этих температур вентилятор может только перемещать горячий воздух без охлаждающего эффекта, а в некоторых случаях даже ухудшить тепловую нагрузку – вызвать переутомление, обезвоживание или сердечно-сосудистые осложнения. В таких случаях лучше перейти в более холодное помещение, увлажнить тело водой или включить кондиционер.

Сколько электроэнергии потребляют вентиляторы

Исследования показывают, что вентилятор использует около 3% электроэнергии, потребляемой кондиционером. То есть энергии, поглощаемой одним кондиционером, хватит для работы более 30 вентиляторов.

Обычный настольный или напольный вентилятор потребляет 20–75 Вт/ч, а бытовой кондиционер – 700–2500 Вт/ч. Таким образом, даже незначительное сокращение времени работы кондиционера благодаря предварительному охлаждению вентилятором дает ощутимую экономию.

Почему это важно для окружающей среды

Использование кондиционеров влияет на окружающую среду не только из-за потребления энергии. Большинство моделей используют хладагенты, которые являются мощными парниковыми газами. К тому же охлаждение внутри сопровождается выбросом тепла наружу – это нагревает городской воздух и создает так называемый эффект "теплового острова".

Кроме того, постоянное пребывание в слишком охлажденном помещении снижает способность нашего тела адаптироваться к жаре, делая нас более уязвимыми во время сбоев электроснабжения.

Как правильно использовать вентилятор

Направьте поток воздуха на себя, а не просто "в комнату".

Пейте много воды и одевайте легкую одежду из натуральных тканей.

Если температура превышает 27–28°C и вам не помогает вентилятор – включайте кондиционер, но с более высоким порогом охлаждения.

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