Превращают звук в движущую силу: в Швейцарии разработали мини-дроны, питающиеся от громкоговорителя

В Федеральном технологическом институте Швейцарии EPFL молодые исследователи из лаборатории Microbs разработали несколько "небольших" дронов, которые используют звуковые волны в качестве "топлива" для передвижения по воздуху и по воде. "Небольшие" – это определение самих ученых: самый крупный из их дронов (на фотографии ниже) меньше монеты.

Видео дня

Хотя в лаборатории Microbs в основном занимаются электроникой, их "небольшие", размером менее одного сантиметра дроны пока что сугубо механические, без каких-либо электрических деталей. О своей разработке рассказали в EPFL.

Как это работает

Микро-дроны исследователей вместо двигателей имеют полости, которые преобразуют звук в движущую силу. Инновация заключается в создании полых структур определенной (в случае с дронами – круглой) формы.

Когда звуковые волны заставляют воздух внутри этих полостей вибрировать, колеблющийся воздух выходит в виде сконцентрированной струи, тогда как входящий поток воздуха более рассеян.

Именно концентрированная струя и создает тягу для дрона. Причем она изменяется в зависимости от конкретных частот излучаемых звуков.

Сначала в Microbs создали модели дронов-лодок, оснащенных такими полостями. На один дрон требуется три таких полости. Каждая из них настроена на отдельную частоту и расположена так, чтобы обеспечить движение крошечного судна в определенном направлении.

Таким образом, регулируя частоту звуковых волн, излучаемых громкоговорителем, исследователи выборочно активируют ту или иную полость для перемещения дрона по заданному маршруту.

Позже по тому же принципу были созданы и летающие микродроны – именно с ними сейчас работают исследователи.

Что будет дальше

Поскольку устройства вместо двигателей или магнитных компонентов имеют, по сути, лишь полые структуры, их можно делать чрезвычайно маленькими и легкими.

"Вместо того чтобы приводить устройства в движение с помощью звуковых волн, мы создали акустические резонаторы, настроенные на использование звука определенных частот для генерации направленной тяги и контролируемого движения. Таким образом, мы продемонстрировали возможность превращения простого, грамотно разработанного механического элемента в роботизированную материю", – пояснил директор лаборатории EPFL Сельман Сакар.

По его словам, это лишь первый этап работы. В дальнейшем специалисты планируют "научить" свои устройства "сгибаться, совершать движения, вибрировать – для создания аэродинамических роботизированных устройств, способных менять форму в ответ на звук".

И, безусловно, сделать устройства еще меньше.

Как сообщал OBOZ.UA, ученые также разработали четвероногого робота QuadBoat, который может передвигаться по поверхности воды, отслеживать плавучие объекты и извлекать их. Разработка должна помочь спасателям быстрее находить людей, оказавшихся в воде и нуждающихся в помощи.

Кроме того, инженеры создали уникального робота, похожего на птицу. Чтобы взлететь, это чудо техники прыгает в воздух – пружинистые ноги станут революционным подходом в создании новых беспилотников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!