Появляющаяся раз в 80 000 лет комета попала в кадр при взрыве на Солнце. Фото

Появляющаяся раз в 80 000 лет комета C/2023 A3 попала в кадр при взрыве на Солнце. На видео удалось зафиксировать, как выбросы корональной массы врезаются в комету, также известную как Цучиньшань-Атлас.

Видео дня

По словам исследователей, когда произошел взрыв на Солнце, хвостатая путешественница по стечению обстоятельств попала в поле зрения спутникового коронографа SOHO, отслеживающего эти солнечные события. Приборы создают затемнение, позволяя им зафиксировать очень горячую солнечную корону и все происходящее вокруг нее, отмечает IflScience.

Солнечное пятно AR 3842 на прошлой неделе спровоцировало мощную вспышку за семь лет – X9.05 и уже на этой неделе два дня подряд взрывалось с новой силой – X2.1 и X1.8.

По словам ученых, Солнце спровоцировало несколько корональных выбросов массы (CME) – быстрых извержений плазмы, направленных в сторону Земли. Комета Цучиньшань-Атлас оказалась на пути последнего CME, поскольку именно сейчас летит к своему ближайшему прохождению у Земли.

По словам ученых, сейчас комету C/2023 A3 можно увидеть на закате, который подсвечивает ее и делает яркой.

А уже с 12 октября по 15 октября Цучиньшань-Атлас подлетит ближайшее Земли за все свое путешествие. Комета будет от нашей планеты на расстоянии примерно 70,6 миллионов километров, что позволит увидеть ее невооруженным глазом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у украинцев есть шанс увидеть "комету века" C/2023 A3, которая уже летит вокруг нашей планеты.

А также OBOZ.UA писал, что на Солнце произошло две мощные Х-вспышки.

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