Украинцы в октябре смогут увидеть два звездопада и 'комету века': где и когда смотреть

Октябрьский космический календарь наполнен интересными событиями. В первой половине октября можно будет увидеть метеорный дождь Дракониды, а во второй – звездопад Ориониды.

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Украинцы также имеют шанс увидеть "комету века" C/2023 A3, которая уже летит вокруг нашей планеты. Яркая странница Цучиньшань-АТЛАС максимально приблизится к Земле 13-15 октября, пишет The Sun.

Звездопады

По словам астрономов, метеорный дождь Дракониды будет активным между 6 и 10 октября, но достигнет пика примерно 8-9 октября. Поскольку на следующей неделе комета 21 P/Джакобини-Циннера пролетит мимо Земли, можно будет увидеть примерно 10 вспышек в час. И вглядываться в небо лучше в вечерние часы.

Ведь метеорные потоки возникают, когда орбита Земли пересекает путь кометы, а скалистые обломки, оставленные кометой, сгорают в атмосфере планеты.

Несмотря на то, что Дракониды являются одними из самых скромных звездопадов за последние годы, они повлекли за собой некоторые из самых активных проявлений XX века в 1933 и 1946 годах, говорят ученые.

А вот метеорный поток Ориониды является одним из самых известных и надежных звездопадов. Он стартует уже со 2 октября и будет радовать астролюбителей до 7 ноября. Однако своего пика активности Ориониды достигнут между ночью и рассветом 21 и 22 октября.

Эксперты из Королевской Гринвичской обсерватории отмечают, что наблюдатели смогут увидеть до 25 падающих звезд в час еще в течение нескольких дней до и после "пиковой" даты.

"Комета века"

По словам ученых, комета C/2023 A3, также известная как Цучиньшань-АТЛАС, сейчас прокладывает свой путь через внутреннюю часть Солнечной системы во время своего первого визита более 80000 лет. Поэтому ее величают "кометой века".

Хвостатую путешественницу, мчащуюся со скоростью 70 км/с, можно наблюдать невооруженным глазом в северном полушарии в течение двух смотровых окон, первое из которых длится до 2 октября, а второе – с 13 октября.

"Комета, еще получившая название Цзыцзиньшань-АТЛАС, в ближайшее время станет недоступной для наблюдений, потому что скроется в ярком свете Солнца примерно до 12 октября. А с 13 октября комету можно будет увидеть на вечернем небе, также и с территории Украины. Видимость на 13 -15 октября прогнозируется в 18:50-19:00 вечера, примерно через час после заката", – это в эфире "Общественного" рассказал астроном и лектор Харьковского планетария Владимир Кажанов.

Астроном говорит, что найти комету поможет хвост Большой Медведицы – "куда он указывает, примерно в том направлении на западе вечером с 13 октября ищем комету". Увидеть хвостатую путешественницу на небе можно будет без помощи биноклей или телескопа, ведь Цзыцзиньшань-АТЛАС очень яркая.

"Многие уже называют ее самой яркой за последние 20 лет. И это еще не все, потому что кометы достаточно непредсказуемы, у них могут быть вспышки яркости, поэтому мы не можем точно сказать, что с ней будет через определенный период", – сказал Кажанов.

Астроном также отмечает, что высота кометы над горизонтом будет небольшая, поэтому нужно выбирать местность с осмотром горизонта, чтобы не мешали деревья, высокие дома. "Чем выше подниметесь, тем лучше", – советует Владимир Кажанов.

Ранее OBOZ.UA уже писал о комете Цучиньшань-АТЛАС, которая приближается к Земле со скоростью 70 км/с.

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