На Солнце произошло две мощные Х-вспышки: когда ожидать магнитной бури. Видео

Солнечное пятно AR 3842, которое на прошлой неделе спровоцировало самую мощную вспышку за семь лет – X9.05, уже на этой неделе два дня подряд взрывается с новой силой. Вчера ученые зафиксировали вспышку с пометкой X2.1, а сегодня – X1.8.

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Несмотря на то, что солнечная вспышка в понедельник была не такой мощной, как предыдущая, она повлекла за собой значительное количество ультрафиолетового излучения, что привело к отключению коротковолнового радио в Северной и Южной Америке, а также над Тихим океаном, пишет Space.com. И сегодняшний взрыв был ориентирован в сторону Земли.

Научные работники Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) подтвердили, что в результате извержения на Солнце были признаки выброса корональной массы (CME) – шлейфа плазмы и магнитного поля.

Эксперты подчеркивают, что было отчетливо видно корональное затемнение и зарегистрировано радиоизлучение типа II со скоростью 5176 км/с. Быстро движущийся выброс корональной массы (CME) направлен в сторону Земли.

По словам экспертов, таким взрывам энергичных частиц нужно несколько дней, чтобы достичь Земли и взаимодействовать с нашим магнитным полем. Учитывая скорость, с которой на этот раз произошла вспышка на Солнце, прохождение СМЭ мимо нашей планеты будет вероятным в течение 48 часов, говорят исследователи. Так что ожидать геомагнитную бурю можно в конце четверга и в пятницу.

Ранее OBOZ.UA писал, что на Солнце произошла самая мощная вспышка с 2017 года и Земля оказалась на линии огня.

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