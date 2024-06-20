Старейшее в мире вино нашли в Испании: как выглядит мутная жидкость с прахом умерших. Фото
В римской гробнице в Испании нашли старейшее вино в мире. В обнаруженных пяти литрах красно-коричневой жидкости были также останки кремированной кости умершего.
Археологи обнаружили урну с мутной жидкостью в семейном мавзолее I века нашей эры в некрополе Кармона в Севилье. По результатам химического исследования эта жидкость признана самым древним вином, которое сохранилось в жидком виде до наших дней, пишет Arkeonews.
Урна с вином была найдена случайно. Испанская семья, которая проводила некоторые работы в своем доме в Кармоне, наткнулась на затонувшую гробницу на территории своего поместья. Эта гробница, которую археологи датировали началом I века нашей эры, содержала восемь ниш. В шести нишах были урны с кремированными останками и разными предметами, типичными для римских погребальных ритуалов. На двух урнах были написаны имена умерших: Hispanae и Senicio.
Однако больше всего внимание археологов привлекла урна, которая была в 8 нише. Внутри овальной свинцовой коробки с купольной крышкой был стеклянный горшок с М-образными ручками. Внутри этого горшка, который и был урной, кроме останков кости было обнаружено пять литров мутной жидкости.
Эксперты из Университета Кордовы провели анализ найденного вещества и установили, что древняя жидкость внутри урны – это местное вино, похожее на херес. Жидкость в урне была красновато-коричневой из-за химических реакций, которые произошли в течение 2000 лет.
Чрезвычайная долговечность вина в жидком состоянии является свидетельством изящных римских методов консервации и хранения, а также отличных климатических условий, позволявших его хранить на протяжении почти двух тысячелетий.
По словам ученых, использование вина в римских похоронных ритуалах хорошо известно и задокументировано. Древние письмена описывают, что после того, как кремированные останки были положены в урну, её напол вином в своеобразном ритуале во время церемонии погребения. По верованию наших предков такой обряд должен помочь покойному в легком переходе к лучшему миру.
До сих пор старейшим вином, которое сохранилось в жидком состоянии, считалась бутылка вина, выкопанная из римской гробницы вблизи немецкого города Speyer в 1867 году и датированная примерно 325 годом нашей эры.
Ранее OBOZ.UA писал, что в Израиле нашли монеты времен восстания евреев против римского владычества.
OBOZ.UA также писал, что в заброшенном замке Германии нашли настольные игры, в которые играла средневековая знать 1000 лет назад.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!