Полное солнечное затмение 12 августа: точное время и будет ли видно в Украине

В среду, 12 августа 2026 года, произойдет продолжительное и зрелищное полное солнечное затмение. Тень от Луны шириной почти 293 километра пересечет земную поверхность за 96 минут, пройдя путь от Северного полюса через Гренландию, Исландию, Атлантический океан и северную часть Испании.

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Максимальная продолжительность полной фазы, во время которой Луна полностью закроет солнечный диск, составит 2 минуты 18 секунд, сообщает space.com. Поскольку основная полоса полного затмения пройдет над восточной частью Европы, жители Украины не смогут наблюдать полное затмение Солнца.

Где и когда произойдет полное солнечное затмение

Путь полного затмения пройдет через ограниченное количество сплошных сухопутных территорий:

Гренландия (Скорсбисунн) : фаза продлится 1 минуту 46 секунд и начнется в 16:35 по местному времени (CGST).

: фаза продлится 1 минуту 46 секунд и начнется в 16:35 по местному времени (CGST). Исландия (Рейкьявик) : полное затмение продлится 1 минуту 01 секунду в 17:48 по времени GMT (в районе национального парка Снайфедльсйокюдль – 2 минуты 10 секунд).

: полное затмение продлится 1 минуту 01 секунду в 17:48 по времени GMT (в районе национального парка Снайфедльсйокюдль – 2 минуты 10 секунд). Испания (Хихон, А-Корунья, Бургос): солнечная корона появится в 20:26–20:28 по центральноевропейскому времени (CEST) и продлится от 1 минуты 15 секунд до 1 минуты 46 секунд.

Особенностью этого великолепного зрелища в Испании станет то, что затмение произойдет непосредственно перед закатом Солнца, когда Солнце будет находиться очень низко над горизонтом (от 2,7 до 12 градусов).

Кто сможет увидеть частичное солнечное затмение

Те жители и туристы, которые окажутся за пределами узкой полосы полного затмения, смогут увидеть частичное затмение солнечного диска.

В частности, в ключевых городах Европы и мира фаза частичного затмения достигнет следующих показателей:

Мадрид и Барселона (Испания): от 99,8% до 99,96%;

Ницца и Париж (Франция): от 92% до 95%;

Лондон (Великобритания): 91%;

Берлин (Германия): 84%;

Осло (Норвегия): 83%;

Нью-Йорк (США): 9%.

Когда украинцы увидят солнечное затмение

По киевскому времени явление будет происходить вечером, непосредственно перед заходом Солнца. Начало частичного затмения в Украине наступит ориентировочно в 20:30. Максимальная фаза придется на 21:05.

Затмение можно будет наблюдать почти на всей территории Украины, однако степень покрытия солнечного диска будет относительно незначительной и будет сильно различаться в зависимости от региона:

Западные области (Закарпатье, Львовская область, Волынь, Прикарпатье): Луна закроет наибольшую часть Солнца (примерно от 30% до 40%).

Центральные и северные области (в частности, Киев): солнечный диск будет перекрыт примерно на 10-20%.

Южные и восточные области: фаза будет минимальной (менее 10%), а в самых восточных точках Солнце скроется практически в самом начале процесса.

Поскольку Солнце будет находиться очень низко над горизонтом, для наблюдения понадобится открытая местность в направлении захода без высоких зданий, деревьев или гор.

Как наблюдать за солнечным затмением

Главным вызовом для охотников за затмениями станет метеорологический фактор. В Исландии и Гренландии Солнце будет подниматься выше над горизонтом (около 25 градусов), однако там существует значительная вероятность высокой облачности. В Испании же ожидается безоблачное небо, однако низкое положение Солнца над горизонтом требует тщательного выбора места наблюдения без гор, зданий или высоких деревьев.

Астрономы подчеркивают, что смотреть на Солнце во время частичных фаз напрямую строго запрещено. Для безопасного наблюдения необходимо использовать только специальные сертифицированные очки или астрономические солнечные фильтры. Снимать средства защиты и наблюдать явление невооруженным глазом разрешается исключительно в те короткие минуты, когда Солнце полностью закрыто Луной.

Где смотреть солнечное затмение онлайн

Прямая трансляция NASA начнётся в 13:15 по восточному времени (17:15 по киевскому времени) 1

Королевская обсерватория Гринвича покажет это явление на своем YouTube-канале.

Европейское космическое агентство (ESA) покажет трансляцию на своем YouTube-канале.

Портал Time and Date также будет вести трансляцию на YouTube.

OBOZ.UA ранее писал, что такое явление, как солнечное затмение, может исчезнуть, поскольку Луна с каждым годом удаляется от Земли.

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