Полное лунное затмение 3 марта: увидят ли его украинцы. Онлайн-трансляция

3 марта 2026 года человечество станет свидетелем одного из самых зрелищных астрономических явлений – полного лунного затмения, которое благодаря специфическому преломлению света называют "кровавым".

Более трех миллиардов людей, что составляет около 40% населения нашей планеты, смогут увидеть хотя бы одну из фаз этого магического процесса. Важно успеть насладиться моментом, ведь это последнее полное затмение такого масштаба, которое мы увидим до наступления 2028 года, отмечает space.com.

Кровавая Луна 2026 года

К сожалению, территория Украины в этот раз не попадает в зону прямой видимости небесного явления, поскольку во время пика затмения Луна для нашего региона будет находиться ниже линии горизонта. Лучшие условия для наблюдения получат жители Северной Америки, Австралии, Восточной Азии и Новой Зеландии. В частности, в Токио и Пекине явление можно будет наблюдать в вечернее время, тогда как американцам придется проснуться на рассвете.

Процесс затмения начнется в 08:44 по Гринвичу (10:44 по киевскому времени), когда Луна коснется полутени Земли, создавая едва заметный эффект задымленности. Основная же фаза полного погружения в темную тень стартует в 11:04 по Гринвичу (13:04 по Киеву) и продлится примерно 58 минут. Именно в этот период наш спутник приобретет тот самый интенсивный красновато-кирпичный оттенок, который так восхищает наблюдателей.

Максимальной точки затмение достигнет в 11:33 по Гринвичу (13:33 по Киеву), когда солнечный свет, проходя сквозь земную атмосферу, заломится и отфильтрует все цвета спектра, кроме красного. Полная продолжительность всего цикла — от входа в полутень до окончательного выхода из нее – составит почти 5 часов и 40 минут. Это уникальный шанс для ученых и любителей зафиксировать изменения в атмосфере Земли, которые влияют на яркость и цвет затемненной Луны.

Полнолуние в марте 2026 года смотреть онлайн

Космические агентства и специализированные ресурсы организовывают прямые эфиры. Благодаря онлайн-трансляциям каждый желающий сможет в режиме реального времени увидеть, как тень Земли постепенно поглощает лунный диск. Это позволит рассмотреть детали рельефа спутника в непривычном освещении без профессионального оборудования.

