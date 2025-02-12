Полная Луна и парад планет: когда смотреть самые яркие астрономические события февраля

Главным астрономическим событием этой недели становится появление на небе февральского полнолуния – Снежной Луны, пик которой наступает в среду, 12 февраля. Также астрономы советуют в полной мере насладиться парадом планет, который к концу февраля станет полным.

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По данным NASA, полная фаза Снежной Луны достигла пика утром в среду. Но к вечеру четверга этот сияющий шар будет выглядеть полным и ярким, пишет CNN.

По словам астрономов, Снежная Луна получила свое название от сильных снегопадов, которые обычно бывают в феврале. И хотя это полнолуние не суперлуние, оно порадует наблюдателей яркостью на фоне снежного пейзажа.

Эксперты уверяют, что для наблюдения за Снежной Луной не требуется бинокля или телескопа, она хорошо видна невооруженным глазом при безоблачном небе. Но чашка какао и теплый плед не будут лишними морозного февральского вечера.

NASA также напоминает о стартовавшем с января параде планет. По словам астрономов, после захода Солнца невооруженным глазом можно увидеть четыре планеты одновременно – Венеру, Марса, Юпитера и Сатурна.

Уран и Нептун тоже на небе, однако увидеть их можно только с помощью телескопа. А в конце февраля Меркурий появится прямо над горизонтом, ярко сияя с наступлением сумерек.

Ранее OBOZ.UA писал, как увидеть февральскую Снежную Луну вместе с "Сердцем Льва" перед Днем святого Валентина.

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