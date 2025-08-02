Где скрываются инопланетяне? Ученые обнаружили потенциальную планету

Один из важнейших и до сих пор открытых вопросов современной науки: существуют ли инопланетяне и где именно они могут жить? Новое открытие астрономов может существенно приблизить человечество к ответу.

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Команда исследователей из Института Троттье по изучению экзопланет с помощью телескопа NASA TESS обнаружила новую суперземлю – планету, которая потенциально может быть пригодной для жизни. Детали рассказало издание Daily Mail.

Планета в зоне жизни

Объект, получивший название L 98–59 f, находится в 35 световых годах от Земли и вращается вокруг красного карлика L 98–59.

Среди пяти обнаруженных планет в этой звездной системе, только L 98–59 f имеет условия, которые позволяют существование жидкой воды, то есть находится в так называемой жизнеспособной зоне.

"Обнаружение умеренной планеты в такой компактной системе делает это открытие особенно захватывающим. Это подтверждает многообразие экзопланетных систем и актуальность изучения миров вокруг маломассивных звезд", – отметил Чарльз Кадье, ведущий автор исследования.

Хотя новая планета не видна на фоне звезды (она не транзитирует перед звездой), ее существование подтверждено с помощью точных измерений колебаний звезды, вызванных гравитационным воздействием планеты.

Почему это важно

L 98–59 f получает примерно столько же энергии от своей звезды, сколько Земля – от Солнца. Это создает условия для потенциального существования воды в жидком состоянии, что считается ключевым фактором для жизни.

Астрономы планируют изучить эту планету подробнее с помощью космического телескопа Джеймса Вебба, способного анализировать атмосферу далеких миров.

Другие миры в системе L 98–59

В системе уже были известны четыре планеты, и каждая из них уникальна:

L 98–59 b – внутренняя планета, на 84% меньше Земли и имеет примерно половину ее массы.

– внутренняя планета, на 84% меньше Земли и имеет примерно половину ее массы. Две другие планеты имеют признаки вулканической активности , подобной спутнику Ио Юпитера.

имеют признаки , подобной спутнику Ио Юпитера. L 98–59 d может быть океаническим миром – планетой, покрытой большим количеством воды.

"Система L 98–59 дает уникальную возможность изучить, из чего состоят суперземли и субнепуны, как формируются планеты вокруг малых звезд, и могут ли они сохранять атмосферу", – комментирует Рене Дойон, соавтор исследования.

Конкуренция с TRAPPIST-1

L 98–59 f уже сравнивают с известной системой TRAPPIST-1, которая также имеет компактную группу планет вокруг красного карлика. Ученые считают, что эти системы помогут ответить на фундаментальные вопросы о формировании каменистых планет и возможность существования жизни за пределами Земли.

Планета L 98–59 f – это не доказательство существования инопланетян, но реальный кандидат на место, где могут быть условия для жизни. И пока мы ищем ответы в далеком космосе, наука делает новые шаги – возможно, уже совсем скоро мы узнаем, что мы во Вселенной не одни.

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