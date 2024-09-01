Почему так много римских статуй без головы? Профессор все объяснила

Часто в музеях или частных выставках можно увидеть римские скульптуры без головы. Профессор пояснила, что причин этому несколько.

Видео дня

По словам ученой, часто древние статуи теряют головы из-за того, что шея – слабое место, которое разрушается. Но известен также факт, что римские скульпторы иногда умышленно создавали свои статуи со снимающимися головами пишет LiveScience.

На выставках трудно увидеть картину, на которой не хватает половины полотна или гобелен, часть которого распутана. А вот древнеримские статуи часто выставляют разбитыми, без определенных деталей – разбитые носы, потерянные конечности или отсутствие головы.

Почему римские статуи – безголовые

Профессор классики и истории искусства в Бруклинском колледже и Городском университете Нью-Йорка Рейчел Коссер рассказала, что первая и самая обычная причина, почему так много статуй обезглавлены, состоит в том, что шея является слабым местом человеческого тела. Когда скульптура падает после многих лет демонстрации, возится по всему миру или передается от владельца к владельцу, шея, как правило, является первым местом, которое ломается.

Однако, по словам профессора, разбитые головы не всегда есть случайны, ведь иногда римляне намеренно разбивали собственные статуи. В процессе под названием "damnatio memoriae" римский сенат мог проголосовать за осуждение памяти особо ненавистного императора после его смерти. После этого имя правителя вычеркивали из архивов, конфисковали его имущество и разрушали его портреты и статуи. По словам Рейчел Коссер, одним из примеров этого был печально известный император Нерон, поэтому многие его портреты дошли до нас повреждены.

Также известно, что римские скульпторы иногда специально создавали свои статуи с головами, которые можно снимать в случае перевозки монумента. По словам куратора древностей Музея Дж. Пола Гетти в Лос-Анджелесе Кеннета Лапатина, такая конструкция не только способствовала безопасной транспортировке готового изделия, но и позволяла использовать различные материалы для тела и главы художественного произведения и даже иметь разных скульпторов, работавших над одной статуей.

По словам экспертов, такие статуи хорошо узнаваемы, поскольку тела имеют отверстие, куда скульптор мог вставить шею, а голова имеет гладко вырезанный край в месте окончания шеи, а не зубчатый разрыв от биения.

Кеннет Лапатин также рассказал, что в редких случаях головы статуй целенаправленно срезают в наше время. Ведь римские скульптуры стоят очень дорого на рынке древностей. Поэтому нечестные торговцы искусством для большего заработка сами обезглавливают статуи, ведь два артефакта стоят дороже одного.

Статуя драпированной женщины из Музея Гетти является примером такого варварства. В 1972 году музей приобрел скульптуру без головы. Однако архивные фотографии показали, что монумент был полноценным в течение 1930-х годов. Впоследствии старший куратор музея заметил, что торговец древностями продает голову, подозрительно похожую на ту, что когда-то была на статуе из его коллекции. Стало ясно, что кто-то разделил эти две части в XX веке.

Несмотря на то, что неаккуратное отрезание головы вандалами усложняло реконструкцию, эксперты смогли осуществить воссоединение древней статуи с ее головой.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Болгарии нашли статую бога Гермеса в отличном состоянии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!