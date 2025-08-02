Почему коты так не любят воду: ученые нашли объяснение

Отвращение кошек к воде является одной из самых известных особенностей этих животных. Большинство из них избегают любого намокания, реагируя на воду с явным дискомфортом. Хотя некоторые породы, например турецкий ван или мейн-кун, известны любовью к плаванию, общая тенденция остается неизменной.

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Ученые объясняют это поведение комплексом биологических, эволюционных и поведенческих факторов. Детали рассказало издание LiveScience.

Хотя специализированных научных исследований на эту тему пока нет, некоторые объяснения кроются в эволюционной истории. По словам Кристин Витале, специалистки по поведению животных и основательницы Maueyes Cat Science and Education, важную роль играет происхождение домашних кошек. Их предком считается африканский дикий кот (Felis silvestris lybica), который обитает преимущественно в засушливых районах, где нет необходимости сталкиваться с большими водоемами.

"Они не особо известны тем, что охотятся вблизи воды или в воде. Их рацион состоит преимущественно из наземных животных, таких как грызуны. Поэтому нет ничего удивительного в том, что современные домашние кошки не ищут контакта с водой. Они просто не адаптированы к этому", – отметила ученая.

Впрочем, не все ученые согласны с такой гипотезой. Джонатан Лосос, профессор биологии Вашингтонского университета в Сент-Луисе и автор книги "Мяуканье кота: как кошки эволюционировали от саванны до вашего дивана" (2023), отмечает, что происхождение из пустыни не обязательно свидетельствует о страхе перед водой. Ареал африканского дикого кота также охватывает более влажные регионы, поэтому отдельные популяции имели опыт контакта с водой.

Другое объяснение – неудобство пребывания во влажном состоянии. Как объясняет Дженнифер Вонк, эксперт по когнитивной науке Оклендского университета, мокрая шерсть обременяет кота, затрудняет движения и делает его более уязвимым.

"Их мех действительно переувлажняется и делает движения более обременительными, что, вероятно, делает их уязвимыми", – отметила Вонк.

Кроме того, мокрая шерсть может нарушать обонятельную идентичность животного. Вода смывает феромоны – химические сигналы, которые коты используют для маркировки территории и общения. Также кошки могут улавливать неприятные запахи из водопроводной воды или средств для ухода, которые не воспринимают.

"Намокание может скрывать естественные феромоны кота, что вызывает у него стресс", – добавляет Витале.

Не последнюю роль в отношении к воде играет и социализация в детстве. Как объясняет Витале, контакт котят с новыми текстурами, звуками и запахами, включая воду, формирует их уверенность в будущем.

"Вполне вероятно, что если бы котенок вырос возле воды, он чувствовал бы себя комфортнее возле нее во взрослом возрасте. Однако каждая кошка – это индивидуальность. Даже те, что росли возле воды, могут ее избегать, а те, что с ней не сталкивались, – наоборот, проявлять интерес", - пояснила Витале.

Хотя ученые еще не имеют окончательного ответа, большинство сходятся на том, что отвращение к воде – это сочетание генетической предрасположенности, эволюционной истории и индивидуального опыта. И хотя стереотип о котах, которые не любят воду, часто подтверждается на практике, исключения из правила также существуют.

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