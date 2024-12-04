Почему никогда нельзя использовать пластиковые бутылки повторно: объяснение ученых

Ученые раскрыли тревожные причины, почему никогда не следует повторно использовать купленные в магазине бутылки с водой и контейнеры для еды на вынос. Они обнаружили, что добавление воды в одноразовый пластик и его нагрев приводят к выбросу нанопластика и токсичных химикатов, проникающих в вашу пищу и жидкости.

Видео дня

Эти бутылки и выносные контейнеры изготовлены из пластика, которые предназначены для одноразового использования. Поэтому они распадаются легче, чем более прочные пластики, такие как предлагаемые пользователям для многократного использования, пишет MailOnline.

Повторное использование продуктов также влияет на стирол, содержащийся в синтетическом каучуке и пластмассе, что может увеличить риск рака пищевода и поджелудочной железы.

Ученые обнаружили, что накопление наночастиц пластика в тканях человека увеличивает химическую токсичность, которая может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая рак и пороки развития у детей.

Исследование, проведенное учеными из Колумбийского университета, показало, что средняя бутылка воды содержит 240 000 частиц, что стало первым случаем, когда исследователи смогли идентифицировать пластик в одноразовой бутылированной воде.

Нагрев пластика также увеличит скорость выброса нанопластика и токсичных химикатов в воду или пищу из одноразовой бутылки или контейнера для фастфуда.

Даже если пластик оставить на солнце, токсины могут проникнуть в пищу, но главное правило – никогда не разогревать пластик в микроволновке. Ибо когда пластик нагревается, тепло разрушает молекулярную структуру, высвобождающую химические вещества.

"Жирная пища, например мясо и сыр, нагревается до очень высоких температур и может привести к деформации или плавлению пластика. Это, в свою очередь, потенциально может повлечь за собой пропитку химического вещества из пластика в пищу", – пояснил Роб Данофф, семейный врач-остеопат из Филадельфии.

Если вы не уверены, можно ли нагревать пластик, посмотрите на дно изделия, где на нем будет либо символ безопасного использования в микроволновке, либо инструкции, сообщающие или безопасно использовать в микроволновке. Контейнеры, на которых не указано, что они безопасны, вероятно, среди тех, что выделяют химикаты и нанопластик в вашу пищу. Поэтому очень важно всегда внимательно читать этикетки пластиковых контейнеров, прежде чем ставить их в микроволновку.

"Если вы не уверены, то лучше разогревать еду в контейнере, безопасном для микроволновки, изготовленном из другого материала, например из стекла или керамики", – добавил Данофф. ​​​

Относительно бутылок для воды эксперты советуют использовать изделия из нержавеющей стали или стекла.

Профессор и директор отдела устойчивого развития в Penn State Behrend Шерри Мэйсон сравнила последствия использования одноразового пластика с тем, как люди лишаются клеток кожи: "В настоящее время мы знаем, что наша кожа постоянно обновляется. Вот то же делают и эти пластиковые предметы – они просто постоянно "сбрасывают кожу".

Пластик содержит в среднем 16 000 химических веществ, 4200 из которых считаются очень опасными, согласно данным Агентства по охране окружающей среды (EPA).

"Большинство людей не понимают, что на самом деле наибольшее беспокойство вызывает невидимый пластик. То есть вы его не увидите в воде", – добавила ученая. Нанопластик настолько мал, что может попасть в кровь, печень и мозг человека, когда он пересекает кишечник, и может проходить через клеточные мембраны и попадать в кровь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые создали пластик, полностью разлагающийся в морской воде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!