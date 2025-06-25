Почему нельзя купаться в холодном душе в жару: ученые предостерегли

В жаркие дни многие мечтают о моменте, когда окажется дома и сможет стать под струи холодного душа. Однако ученые предостерегают – такой способ освежиться может быть не только вредным, но и представлять немалую опасность.

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Как пишет издание MailOnline, Адам Тейлор, профессор анатомии в университете Ланкастера рассказал, что холодный душ на самом деле может вообще не помочь нам остыть. И это связано с тем, как наши кровеносные сосуды реагируют на изменения температуры.

"Хотя погружение в холодную ванну или душ сразу после пребывания на жаре может быть приятным для вашей кожи, это не делает того, что необходимо для снижения внутренней температуры тела", – сказал профессор Тейлор. Он напомнил, что нормальная температура человеческого тела составляет 37 градусов (на поверхности - 36,6 градуса).

Когда температура внешней среды поднимается выше оптимальной, тело реагирует расширением кровеносных сосудов. Это позволяет большему количеству крови приблизиться к относительно более холодной поверхности кожи. Но если подвергнуть кожу воздействию очень холодной воды, более быстрого охлаждения не произойдет.

"При воздействии холода [например, холодного душа] кровеносные сосуды возле кожи сужаются, что снижает приток крови к этим областям", – сказал профессор Тейлор. По его словам, прыжок в холодный душ на самом деле делает противоположное желаемому, ведь к нашей коже начинает поступать меньше крови. "Это будет удерживать тепло внутри и вокруг ваших органов, вместо того, чтобы избавляться от него. По сути, вы обманываете своё тело, заявляя, что ему не нужно охлаждаться, а на самом деле ему нужно сохранять тепло", – пояснил учёный.

Внезапное воздействие очень низких температур может даже вызвать опасные последствия для некоторых людей, предупредил он. Так погружение в воду с температурой 15 °C или ниже может вызвать реакцию холодового шока, которая заставляет кровеносные сосуды быстро сужаться в коже. Это повышает артериальное давление и может быть особенно опасным для людей с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, такими как ишемическая болезнь сердца.

К счастью, по словам профессора Тейлора, такие экстремальные случаи на самом деле являются редкостью. Вероятно, с вами такое не случится, если вы просто принимаете холодный душ или ванну у себя дома. "Но по этой причине вы можете пропустить холодный душ или не принимать ледяную ванну в жаркий день", – порекомендовал он.

Горячий душ в жаркий день, по словам ученого, тоже является плохим выходом из ситуации. Вода, которая теплее тела, будет передавать тепло телу, потенциально повышая его внутреннюю температуру.

Самой эффективной температурой воды для охлаждения тела профессор Тейлор назвал 26-27 градусов.

Кстати, реакция сосудов – не единственная причина, почему в жару не стоит принимать холодный душ. Ледяная вода также хуже очистить ваше тело. Доказано, что она хуже смывает кожное сало и нежелательные бактерии, которые накапливаются на теле, чем более теплая вода. Это означает, что холодный душ не только не освежит вас как следует. После него на коже останется пот и жир, которые провоцируют появление неприятного запаха и могут стать причиной появления воспалений на коже. Поэтому, чтобы разрушить загрязнения и хорошо освежиться, лучше выбирать теплую воду.

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