Почему некоторым людям трудно просыпаться утром: ученые нашли объяснение

Для многих утро – это настоящее испытание, когда будильник кажется орудием пыток, а единственное желание – снова зарыться под одеяло. Эта борьба за пробуждение, знакомая многим, долгое время оставалась загадкой.

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Однако новое исследование швейцарских ученых проливает свет на этот сложный процесс, объясняя, почему некоторым людям так трудно утром прийти в себя. Оказывается, переход от сна к бодрствованию значительно сложнее, чем считалось ранее, а момент и способ пробуждения имеют решающее значение для нашего самочувствия, отмечает издание IFLScience.

Сложность циклов сна

Мы уже давно знаем, что сон происходит циклично, проходя через разные стадии. Начинается все с первой стадии, когда мы будто дремлем, испытывая гипнотические подергивания. Затем наступает вторая стадия, или "легкий сон", из которого нас довольно легко разбудить. Самым глубоким уровнем является третья стадия, от которой проснуться труднее всего. В течение ночи наш мозг многократно проходит через эти стадии, перемежая их всплесками быстрого сна и, как оказывается, короткими периодами бодрствования.

Во время этого цикла мозговые волны претерпевают значительные изменения. От стабильных альфа-колебаний в расслабленном состоянии, они переходят в тета-ритм, связанный с формированием памяти, который прерывается короткими вспышками нейронной активности, известными как "веретена сна". В фазе глубокого сна мозговые волны замедляются до дельта-волн с частотой до 0,5 Гц. Вся эта информация известна благодаря электроэнцефалографии (ЭЭГ). Однако, до сих пор оставалось непонятным, как именно мы просыпаемся из этого цикла.

Пробуждение – это упорядоченная волна активации

Швейцарская команда исследователей решила подробнее изучить процесс пробуждения с помощью ЭЭГ, используя 256 датчиков на голове 20 участников – значительно больше, чем в обычных конфигурациях. Авторы исследования отмечают, что это "представляет огромный интерес", ведь понимание региональных изменений в мозге во время пробуждения может помочь лучше понять когнитивные функции и поведение, а также пролить свет на такие расстройства сна, как бессонница и парасомнии.

В отличие от засыпания, которое может показаться просто "обратным" действием, пробуждение оказалось упорядоченной волной активации, движущейся от передней к задней части мозга. "Удивительно, насколько последовательной была эта закономерность при каждом пробуждении", – отметила Франческа Сиклари, старший автор исследования.

Процесс начинается в передних участках, связанных с исполнительными функциями и принятием решений, а затем распространяется назад, к участкам, ответственным за зрение.

Эта последовательность активации мозга при пробуждении оказывается верной только тогда, когда мы выходим из сна с быстрым движением глаз (REM-сна). Это фаза, ассоциируемая с яркими снами, во время которой активность мозга наиболее похожа на состояние бодрствования. Как пояснила Орели Стефан, ведущий автор исследования, во время пробуждения от REM-сна кора головного мозга реагирует мгновенно, демонстрируя быструю, похожую на бодрствование, активность.

Напротив, пробуждение от фазы медленного сна (NREM) является более постепенным процессом. Оно начинается с дополнительного этапа, когда бдительность медленно активируется в центральном "узле" мозга, и только после этого запускается стандартный цикл "спереди назад". Это объясняется тем, что во время NREM-сна нейроны чередуются между состояниями активности и покоя, создавая "бистабильность", которая заставляет любой стимул сначала запускать медленную волну, а затем переходить к более быстрой активации.

Почему мы чувствуем сонливость по утрам

С новым пониманием процесса пробуждения возникает вопрос: можно ли наконец-то избавиться от тех ужасных утренних пробуждений, когда мы еле вытаскиваем себя из постели? Оказывается, уровень бодрости после пробуждения тесно связан с тем, как и когда мы просыпаемся. "Мы обнаружили, что некоторые медленные волны на самом деле действуют как элементы возбуждения – они являются частью сигнала "проснись!", – рассказала Стефан. Чем больше таких волн генерируется непосредственно перед пробуждением, тем бодрее мы чувствуем себя.

В то же время другие медленные волны, которые присутствуют до пробуждения или продолжаются после него, являются причиной того, почему мы иногда чувствуем сонливость в первые минуты дня.

Результаты этой работы были опубликованы в научном журнале Current Biology.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые узнали, почему некоторые просыпаются среди ночи в одно и то же время.

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