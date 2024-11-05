Почему некоторые люди каждую ночь просыпаются в 03:00: объяснение психолога

Большинство людей просыпается несколько раз за ночь из-за циклов сна. Но не все осознают это, если не попадают в ловушку спирали негативных мыслей, которая чаще всего случается после четырех часов спанья.

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Как пишет Ifl Science, по словам психолога и когнитивного терапевта Грега Мюррея, если вы обычно ложитесь спать около 23:00, то в три часа вы снова окажетесь в сознании. В идеале этот короткий перерыв не продлится дольше нескольких минут.

В течение ночи большинство людей проходят несколько циклов сна. Каждый из них начинается с легкого сна, затем сменяется более глубоким, когда мы входим в медленный сон. После этого происходит более активная фаза, известная как быстрые движения глаз (REM). А уж потом, человек скорее всего проснется на время, прежде чем снова заснуть.

Весь этот процесс занимает около четырех часов. То есть, засыпая на ночь около 23 часов, человек, скорее всего, проснется в три ночи. И либо сразу уснет, либо может попасть в ловушку спирали негативных мыслей, которые долго не будут давать сну прийти снова.

Другими словами, не всегда стресс виноват в том, что мы просыпаемся среди ночи, но он может превратить минутное бодрствование в длительный кризис. К тому же человек, как правило, менее рационален в своих ночных раздумьях, чем днем, поэтому и проблемы всегда кажутся гораздо ужаснее в три утра. Ведь в течение дня люди способны проявлять активность в решении определенных проблем. Но ночью все, что мы можем сделать, это волноваться – и это именно то, к чему склонен наш разум.

Психолог Мюррей рекомендует практиковать медитацию осознанности, посредством которой сосредоточение на дыхании или ощущениях помогает успокоить разум и снизить шансы увеличивать свою тревожность. Если повезет, это поможет вам снова заснуть, но если ничего не поможет, Мюррей предлагает прочесть книгу, чтобы отвлечься от навязчивых мыслей.

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