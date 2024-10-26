Ученые назвали простой способ сделать сон ребенка более крепким

Ученые еще раз доказали, что уменьшение времени за экранами за час до сна улучшает его качество. На этот раз исследование касалось детей.

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Первое в мире рандомизированное контролируемое исследование (РКИ) времени, проведенного малышами за экраном, опубликованное в открытом доступе в JAMA Pediatrics, показало, как сделать сон ребенка крепче. Педиатры уверяют, что засыпание без экрана улучшает сон малышей.

В этом исследовании приняли участие семьи с малышом в возрасте от 16 до 30 месяцев. Оно продолжалось в течение 7 недель.

Сто пять семей, все из которых регулярно пользовались экранами со своими детьми перед сном, были случайно отнесены к одной из двух групп. В исследуемой группе родителей проинструктировали исключить все время перед экраном за час до сна, заменив его на действия, не связанные с экраном (например, успокаивающие игры, чтение или головоломки). Контрольная группа занималась подобными видами деятельности без конкретного упоминания о времени перед экраном. Сон малыша контролировали до и после вмешательства посредством переносного трекера движения, пишет сайт Лондонского университета королевы Марии.

Родители в группе вмешательства успешно убрали время перед сном за экраном, что привело к улучшению качества сна для их малышей, включая более эффективный сон и меньше ночных пробуждений.

"Предыдущие корреляционные исследования показали, что чем больше времени проводят маленькие дети за экраном, тем хуже они спят. Но было невозможно определить, вызывает ли использование экрана проблемы со сном. А исследование Bedtime Boost предоставляет первые предварительные доказательства того, что устранение экрана перед сном может привести к лучшему сну, чтобы воспроизвести этот эффект в большем количестве семей", – объясняет руководитель исследования, профессор Тим Смит из Института креативных вычислений UAL.

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