Почему храп не будит тех, кто храпит: ученые дали ответ

Многие люди, которые делят кровать с храпящим партнером, удивляются, как можно спокойно спать под такой громкий шум. Исследования показывают, что храпуны иногда все же просыпаются от собственных звуков, но эти моменты длятся лишь секунды.

Часто они даже не помнят о таких перерывах во сне. Это связано с особенностями работы мозга, который адаптируется к знакомым раздражителям, отмечает издание IFLScience.

Однако, если храп сопровождается апноэ сна, человек может иметь десятки пробуждений за ночь, что влияет на качество отдыха. Ученые подчеркивают, что понимание этого феномена помогает найти пути решения проблемы.

Почему храпун не будит сам себя

Исследование 2013 года показало, что храпуны имеют больше нарушений в циклах сна, но меньше микропробуждений, когда используют средства защиты от шума, как беруши. Это свидетельствует о том, что мозг активно фильтрует звуки, считая их неважными. Таламус, как часть мозга, играет ключевую роль в этом процессе, блокируя ненужные сигналы, подобно тому, как мы привыкаем к постоянному гулу транспорта за окном.

Храп, исходящий от самого человека, воспринимается как знакомый и безопасный звук, поэтому подсознание не реагирует на него агрессивно. Эксперты объясняют, что мозг отдает приоритет сохранению сна, игнорируя собственные шумы. Это позволяет храпуну продолжать отдыхать, даже если шум мешает окружающим.

Как уменьшить храп

Чтобы уменьшить интенсивность храпа, специалисты рекомендуют менять позу для сна, в частности ложиться на бок или поднимать голову. Избегать сна на спине важно, поскольку гравитация усугубляет проблему, и любые методы, предотвращающие переворачивание, могут помочь. Такие простые изменения часто дают заметный эффект без медицинского вмешательства.

Чем опасен храп

Игнорирование храпа может быть опасным, особенно если он указывает на апноэ сна, что приводит к серьезным осложнениям, как гипертония или диабет. В краткосрочной перспективе это вызывает хроническую усталость и снижение производительности. Врачи советуют не откладывать обследование, чтобы избежать долговременных последствий для организма.

Несколько признаков также указывают на то, что пришло время обратиться к врачу по поводу проблем с храпом. Вот некоторые характерные признаки, которые не следует игнорировать:

Чрезвычайно громкий храп

Удушье или нехватка воздуха во время сна

Нерегулярный режим сна

Хроническая бессонница

Просыпание с ощущением сухости в горле

Хроническая усталость

Перепады настроения или высокая раздражительность

Для лечения апноэ часто применяют аппараты, которые поддерживают дыхание во время сна и имеют низкий уровень шума, подобный шепоту. Со временем мозг адаптируется к звуку устройства, считая его неважным. Это решение не только устраняет храп, но и улучшает общее состояние здоровья, позволяя полноценно отдыхать.

