Почему большинство котов спят на левом боку: ответ ученых

Коты проводят во сне от 12 до 16 часов в сутки. Новое исследование, проведенное нейробиологами, выявило интересный факт: большинство домашних любимцев во время сна предпочитают лежать именно на левом боку.

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Это не случайность и не особенность отдельных животных – статистика свидетельствует о четком смещении в поведении. Детали рассказало издание ScienceAlert.

Команда исследователей под руководством нейробиолога Онура Гюнтюркюна из Рурского университета в Бохуме (Германия) проанализировала 408 видео спящих котов на YouTube. Результат: две трети животных спали, лежа слева.

Ученые предполагают, что такая асимметрия имеет эволюционную подоплеку. Поза на левом боку позволяет коту сохранять открытым левое поле зрения, которое активнее связано с правым полушарием мозга. А именно оно отвечает за пространственную ориентацию, распознавание угроз и мгновенную реакцию на опасность.

"Сон является одним из самых уязвимых состояний для животного. Бдительность резко снижается, особенно в фазах глубокого сна. Поза сна, позволяющая лучше контролировать пространство, могла иметь эволюционные преимущества", – отмечают авторы исследования.

Кроме того, положение на левом боку может облегчать коту быстрое поднятие в случае тревоги – то ли реального хищника, то ли хозяина, который решил обнять своего любимца посреди ночи.

Хотя исследователи не исключают влияния других факторов (например, привычек, породы или анатомических особенностей), преимущество левой стороны для сна указывает на более глубокое – нейрофизиологическое и эволюционное – происхождение поведения.

Итак, в следующий раз, когда увидите своего кота, уютно свернутого на левом боку, знайте: это не только мило, но и потенциально мудрый выбор, сформированный тысячелетиями естественного отбора.

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