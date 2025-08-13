По 200-300 метеоров за ночь: пик Персеид в Украине показали на захватывающих фото и видео

Прошлой ночью, с 12 на 13 августа, над Украиной можно было наблюдать пик звездопада Персеид. В сети показали яркие комбинированные фото и видео, на которых можно увидеть пролет метеоров.

Некоторые из них были болидами – это очень яркие метеоры, которые образуются при сгорании крупных метеорных тел в атмосфере Земли. Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале "Всесвіт у кишені".

"Персеиды этой ночью (12/13) действительно оказались более "сочными", чем прошлой (11/12)", – отметили там.

В паблике опубликовали фото украинских наблюдателей за метеорами Александра Ангельского и Александра Аитова. В их объективы попало несколько очень зрелищных пролетов, а общее количество Персеид, зафиксированных каждой из камер за ночь, достигло 200-300 штук.

"Судя по данным Global Meteor Network, активность потока следующей ночью будет существенно ниже", – отметили в канале.

Также там показали снимок, который сделал Юрий Гарачко. Ему удалось получить не только фото, но и спектр метеора. Это поможет установить химический состав песчинки, сгоревшей в нашей атмосфере.

Что такое Персеиды

Мы уже рассказывали, что метеорный поток Персеиды происходит каждый год, когда Земля пересекает путь обломков кометы Свифта-Таттла.

Эти фрагменты кометы, часто не больше песчинки, сталкиваются с атмосферой Земли со скоростью до 59 километров в секунду. Трение, возникающее в результате этого, быстро испаряет обломки, создавая яркие вспышки, которые мы видим как огненные "падающие звезды".

Также отмечалось, что нынешний пик звездопада Персеид имеет одно важное "но" – лунный свет. Луна, освещенная на 80%, взошла за несколько часов до полуночи 12 августа и оставалась высоко над южным горизонтом до рассвета, затмевая все метеоры, кроме самых ярких. Однако это все же не помешало наблюдателям за небом сделать красивык кадры.

Как сообщал OBOZ.UA, над Украиной было сделано на самом деле уникальное видео – пролета метеора из потока так называемых дневных (или майских) Ариетид. Видео было сделано утром 7 июня.

