Полнолуние может затмить пик Персеид: как смотреть на метеоритный дождь

Ежегодно в августе планета Земля становится сценой невероятного зрелища – метеорного потока Персеиды. В Северном полушарии продолжается лето, стоит ясная погода и каждый желающий может любоваться звездопадом. Но в этом году в космическое действо может вмешаться Луна.

Как пишет издание Live Science, Персеиды в 2025 году начали проявляться еще с 17 июля. И продлится явление до 23 августа. Пик метеорного потока придется на 12 и 13 августа. Однако в этом месяце полнолуние выпадает на 9 число. Поэтому яркая и большая Луна на небе может затмевать своим светом звездопад. Невооруженным глазом можно будет увидеть только самые яркие звезды, сыплющиеся с неба.

Обычно желающим полюбоваться звездопадом рекомендуют в пиковые дни отправляться в места с низким уровнем светового загрязнения. Например, за город, где фонари не стоят на каждом шагу. Однако августовское полнолуние в субботу, 9 августа озарит небо как раз в тот момент, когда Персеиды начнут выходить на свой пик.

В ночь, когда звезды будут падать активнее всего, луна взойдет за пару часов до полуночи и будет освещена на 84%. То есть ее яркость будет очень высокой и она сама по себе станет источником большого светового загрязнения.

Фазы последней четверти Луна достигнет 16 августа. С этого дня ее яркость заметно уменьшится и падающие звезды начнут лучше выделяться на ночном небе. Однако, и активность Персеид в этот момент станет ниже. Хотя желающие полюбоваться небесным шоу все же не останутся без желаемого зрелища.

Метеорный поток Персеиды известен своими быстрыми и яркими метеорами, которые движутся со скоростью 60 километров в секунду. Они происходят от кометы 109P/Свифта-Туттля, мельчайшие обломки которой притягиваются к Земле, попадают в атмосферу и сгорают в ней. При этом они нагреваются и испаряются, выделяя энергию, видимую в виде полос света на ночном небе.

Чтобы полюбоваться метеоритным дождем, вам не понадобятся ни домашний телескоп, ни бинокль. Просто найдите темное место, дайте глазам около 20 минут, чтобы привыкнуть, и посмотрите наверх. Немножко терпения, и ваша падающая звезда точно попадется вам на глаза.

