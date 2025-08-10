Пик звездопада Персеид: когда украинцы смогут наблюдать в небе уникальное явление

На следующей неделе метеорный поток Персеиды достигнет своего пика. В этом году он выпадет на 12-13 августа – в этот период можно будет увидеть до 100 "падающих звезд" в час.

Об этом пишет Space.com. Метеоры Персеиды известны тем, что оставляют за собой длинные следы, когда пролетают по небу.

Этот метеорный поток также образует впечатляющие болиды – чрезвычайно яркие метеоры, которые могут затмить даже самые яркие планеты.

Что такое Персеиды

Метеорный поток Персеиды происходит каждый год, когда Земля пересекает путь обломков кометы Свифта-Таттла.

Эти фрагменты кометы, часто не больше песчинки, сталкиваются с атмосферой Земли со скоростью до 59 километров в секунду. Трение, возникающее в результате этого, быстро испаряет обломки, создавая яркие вспышки, которые мы видим как огненные "падающие звезды".

Есть важный нюанс.

Нынешний пик звездопада Персеид имеет одно важное "но" – лунный свет. Луна, освещенная на 80%, взойдет за несколько часов до полуночи 12 августа и останется высоко над южным горизонтом до рассвета, затмевая все метеоры, кроме самых ярких.

"Несмотря на лунный свет, Персеиды все равно могут подарить красивое зрелище. Они будут казаться исходящими из точки происхождения – известной как радиант — расположенной вблизи звезды Эта Персеи в созвездии Персея, которое поднимается высоко в летнем небе в часы, предшествующие рассвету в это время года", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, над Украиной было сделано на самом деле уникальное видео – пролета метеора из потока так называемых дневных (или майских) Ариетид. Видео было сделано утром 7 июня.

