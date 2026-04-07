Пингвины в зоопарках по всему миру начали быстрее стареть: ученые напуганы

Ученые зафиксировали неожиданную тенденцию среди пингвинов, которые живут в зоопарках. Несмотря на комфортные условия, отсутствие хищников и постоянный доступ к пище, их организм стареет быстрее, чем у диких особей.

Такие выводы сделала международная команда исследователей после анализа биологических показателей птиц. Результаты вызвали беспокойство, ведь они могут иметь параллели с современным образом жизни людей. Ученые считают, что это исследование поможет лучше понять процессы старения, пишет ScienceAlert.

Почему пингвины в неволе стареют быстрее

Исследование показало, что биологический возраст пингвинов в зоопарках превышает их фактический. В частности, 15-летняя особь в неволе может соответствовать 20-летней птице в дикой природе по состоянию организма. В то же время такие пингвины в целом живут дольше, чем их дикие сородичи.

Причиной этого явления ученые называют образ жизни в неволе. Пингвины получают много пищи, меньше двигаются и не сталкиваются с естественными вызовами. Это влияет на внутренние процессы организма, в частности на нарушение суточных ритмов и обмена веществ.

Исследователи также отмечают, что подобные изменения напоминают последствия так называемого "западного стиля жизни" у людей. Малоподвижность и избыток пищи могут негативно влиять на клеточные процессы и ускорять старение.

Как проводили исследование и что это значит

В рамках исследования ученые проанализировали образцы крови 64 королевских пингвинов разного возраста. Среди них были как дикие особи с острова Посешн, так и птицы из зоопарков в Швейцарии и Испании. Для оценки использовали метод эпигенетических "часов", который определяет биологический возраст по изменениям в ДНК.

Результаты показали заметные различия между хронологическим и биологическим возрастом пингвинов в неволе. В природе эти птицы выдерживают длительные периоды без пищи и преодолевают большие расстояния в поисках корма. Зато в зоопарках их образ жизни значительно менее активный и более предсказуемый.

Дополнительный анализ выживания показал, что средний возраст жизни в дикой природе составляет около 13,5 лет, тогда как в неволе – более 20 лет. Несмотря на это, ускоренное старение вызывает беспокойство у ученых.

Сейчас исследователи уже работают над новыми подходами к уходу за пингвинами в зоопарках. В частности, они пытаются стимулировать физическую активность птиц и контролировать их рацион. Полученные результаты могут быть важными не только для животных, но и для понимания процессов старения у людей.

