Первый в мире деревянный спутник был запущен в космос. Видео

Первый в мире деревянный спутник, созданный японскими исследователями, был запущен в космос. Событие произошло в рамках раннего испытания использования древесины в исследовании Луны и Марса.

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Спутник LignoSat разработан Университетом Киото и строительной компанией Sumitomo Forestry. Он будет доставлен на Международную космическую станцию в рамках миссии SpaceX, а позже выведен на орбиту примерно в 400 км над Землей, пишет Reuters.

LignoSat имеет размеры ладони и назван в честь латинского слова "дерево". Его основная задача – продемонстрировать космический потенциал восстанавливаемого материала, когда люди исследуют жизнь в космосе.

"С древесиной, материалом, который мы можем производить сами, мы сможем строить дома, жить и работать в космосе вечно", – говорит Такао Дои, астронавт, летающий на космическом шаттле и изучающий космическую деятельность человека в Киотском университете.

Имея 50-летний план посадки деревьев и постройки деревянных домов на Луне и Марсе, команда Дои решила разработать деревянный спутник, сертифицированный NASA, чтобы доказать, что древесина является материалом космического назначения.

"Самолеты начала 1900-х годов изготавливались из дерева. Деревянный спутник также должен быть возможным. В космосе древесина более долговечна, чем на Земле, потому что нет воды или кислорода, из-за которых она может гнить или воспламеняться", – прокомментировал профессор лесоведения Киотского Университета Кодзи Мурата.

Исследователи говорят, что деревянный спутник также минимизирует влияние на окружающую среду в конце срока службы. Выведенные из эксплуатации спутники должны снова войти в атмосферу, чтобы не стать космическим мусором. Обычные металлические спутники создают частицы оксида алюминия при повторном входе, но деревянные просто сгорят с меньшим загрязнением.

"Металлические спутники могут быть запрещены в будущем. Если мы сможем доказать, что наш первый деревянный спутник работает, мы хотим передать его SpaceX Илона Маска", – сказал Дои.

LignoSat будет оставаться на орбите в течение шести месяцев, а электронные компоненты на борту будут измеряться, как древесина выдерживает экстремальные условия космической среды, где температура колеблется от -100 до 100 градусов Цельсия каждые 45 минут, когда он вращается от тьмы к солнечному свету.

"LignoSat также будет оценивать способность древесины уменьшать влияние космического излучения на полупроводники, что делает его полезным для таких программ, как строительство центров обработки данных. Это может показаться устаревшим, но древесина действительно является передовой технологией, поскольку цивилизация направляется к Луне и Марсу", – сказал Кенджи Кария, менеджер Sumitomo Forestry Tsukuba Research Institute.

Спутник разрабатывался из дерева магнолии из-за ее крепости и пригодности к работе. Как уже ранее сообщал OBOZ.UA, это было решено после космических испытаний, проведенных на стружке вишни, березы и магнолии. Древесина была получена из леса компании Sumitomo Forestry.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые спрогнозировали масштабный экологический кризис из-за запусков сгорающих в атмосфере ракет и спутников.

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