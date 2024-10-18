Ученые спрогнозировали масштабный экологический кризис из-за запусков ракет и спутников, сгорающих в атмосфере.

Ученые предостерегают, что запуски ракет и спутники, сгорающие в атмосфере, могут повлечь за собой масштабный экологический кризис. Их количество растет с каждым днем.

Видео дня

Эксперты говорят, что несколько сотен тонн старого космического мусора улетучивается в атмосфере каждый год. Поэтому учёные пытаются понять новую угрозу, пока не поздно, пишет Space.com.

Расширение космической отрасли

По данным Statista, за последние 15 лет количество ракет, запускаемых в год, возросло почти втрое, а количество вращающихся вокруг планеты спутников возросло в десять раз. За последние 10 лет количество космического мусора – старых спутников и отработанных ступеней ракет – падающего на Землю, удвоилось.

И космическая отрасль продолжает развиваться. В Международный союз телекоммуникаций были поданы заявления еще на 1 миллион спутников. Даже если их будет меньше, по скромным подсчетам экспертов, к концу этого десятилетия количество космического мусора, сгорающего в атмосфере ежегодно, достигнет более 3300 тонн.

Вредное влияние

Ученые отмечают, что большинство космических ракет работают на ископаемом топливе и выделяют сажу, которая поглощает тепло и может повысить температуру в верхних слоях земной атмосферы.

Также сжигание спутников в атмосфере производит оксиды алюминия, которые могут изменить тепловой баланс планеты. Исследования показывают, что оба типа выбросов могут уничтожить озон – газ, который не дает опасному ультрафиолетовому излучению достигать поверхности Земли.

Исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters в июне, показало, что концентрация оксидов алюминия в мезосфере и стратосфере – двух слоях атмосферы над самым низким слоем, тропосферой – может возрасти на 650% в ближайшие десятилетия из-за увеличения повторного вхождения космического.

Такое увеличение может привести к "потенциально значительному" разрушению озонового слоя, подытожили исследователи.

А исследование NOAA показало, что увеличение концентрации оксидов алюминия в стратосфере может вызвать "значительные температурные аномалии" в стратосфере.

Ученые считают, что спутниковая пыль может также ослабить магнитное поле, позволяя большему количеству вредного космического излучения достигать поверхности планеты.

Решение проблемы

Исследования влияния на атмосферу ракетных полетов и загрязнение воздуха спутниками находятся на ранних стадиях, отмечают эксперты.

"Если мы не предпримем никаких мер сейчас или в следующие пять лет, может быть слишком поздно", – сказал Минкван Ким, доцент астронавтики Университета Саутгемптона в Великобритании, который руководит международным проектом, целью оценить угрозы окружающей среде, которые создают повторные входы спутников и предложить решение проблемы.

"Начать раньше, вероятно, будет означать лучший шанс предотвратить серьезные проблемы. Так же, как и с выбросами CO2, если бы это произошло раньше, у нас была бы лучшая реакция на глобальное потепление", – подчеркнул Ким.

По словам Минквана, загрязнение воздуха от полетов возвращающихся ракет и спутников пока не подлежит никаким нормам.

В США некоммерческая исследовательская группа общественных интересов (PIRG) недавно призвала Федеральную комиссию связи, выдающую лицензии спутниковым операторам, прекратить все запуски спутников мегазвездия, пока не будет оценено влияние спутников на окружающую среду.

Ранее OBOZ.UA писал, что Китай запустил в космос первую партию спутников, бросающих вызов Starlink Илона Маска: в планах – более 14 000 к 2030 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!