SpaceX запустила на МКС три тонны груза для NASA. Полное видео

Американская аэрокосмическая компания SpaceX запустила почти три тонны груза NASA. Это запасы, которые нужно пополнить на Международной космической станции (МКС).

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Ракета Falcon 9 стартовала с площадки 39A в Космическом центре имени Кеннеди (KSC) во Флориде во вторник, 5 ноября. Это 31 роботизированная миссия SpaceX по пополнению запасов на МКС для NASA, пишет Space.com.

Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю примерно через 8 минут после старта, как и было запланировано, и приземлилась на станции космических сил на мысе Канаверал, расположенной рядом с KSC, отмечают в SpaceX.

Тем временем верхняя степень ракеты вывела капсулу Cargo Dragon без экипажа на низкую околоземную орбиту, развернув ее там примерно через 9,5 минут после запуска. Тогда капсула начала преследовать МКС, пока не встретилась с орбитальной лабораторией.

"Помимо еды, припасов и оборудования для экипажа, Dragon поставил на МКС несколько новых интересных устройств, в том числе корональный диагностический эксперимент, чтобы исследовать солнечный ветер и то, как он образуется", – отметили представители NASA.

"Dragon также доставил антарктический мох, чтобы наблюдать комбинированное влияние космической радиации и микрогравитации на растения. А также на МКС прибыло устройство для испытания холодной сварки металлов в условиях микрогравитации и исследования, изучающего влияние космоса на различные материалы", – добавили в NASA.

Также на борту Dragon есть LignoSat – крошечный деревянный зонд, разработанный исследователями Киотского университета и японской лесозаготовительной компании Sumitomo Forestry, который может помочь открыть новую сферу более экологически чистого производства космических аппаратов.

"Основная цель – определить, можно ли использовать древесину в космосе. Исследователи будут измерять температуру и деформацию деревянной конструкции и смотреть, как это может измениться в вакуумной среде космоса, а также в условиях атомарного кислорода и радиации", – сказала заместитель главного научного сотрудника программы Международной космической станции NASA Меган Эверетт.

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