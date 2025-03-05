Первых в мире мохнатых мышей из ДНК мамонта создали в США. Фото

Ученые в США создали первых в мире мохнатых мышей из ДНК мамонта. По словам экспертов, это шаг к возвращению вымерших гигантов.

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Сравнивая гены древнего мамонта и современных слонов, компания Colossal Bioscience "воскресила" физические черты, которые когда-то помогали мохнатым великанам процветать в холодном климате. Изменив лишь восемь ключевых генов, мыши были сконструированы таким образом, чтобы они продемонстрировали разные цвета.

Colossal произвела фурор в мире науки в 2021 году, когда обнародовала амбициозный план возрождения шерстистого мамонта, а затем и птицу додо.

Ученые компании сосредоточились на выявлении ключевых признаков вымерших животных путем изучения древней ДНК с целью генетической "инженерии" из них у живых животных, сказал генеральный директор Бен Ламм.

Однако у научных экспертов есть неоднозначные мнения относительно того, будет ли эта стратегия полезна для сохранения природы, пишет AP.

"Вы действительно ничего не воскрешаете и не возвращаете древнее прошлое", – заявил эксперт по дикой природе и окружающей среде из Университета Монтаны Кристофер Престон.

Однако ученые Colossal настроены решительно. Они просмотрели базы данных ДНК мышиных генов, чтобы идентифицировать гены, связанные с текстурой волос и метаболизмом жира. "Каждая из этих генетических вариаций уже есть у некоторых живых мышей. Но мы поместили их всех вместе в одну мышь", – сказала главная научная сотрудница Colossal Бет Шапиро.

"Мохнатая мышь является подтверждением того, что наш конвейер прекращения вымирания – от геномного анализа и отражения древних вариантов ДНК в физических чертах, до внесения этих генетических изменений в животное и наблюдение за прогнозируемыми изменениями - успешным", – добавила доктор Шапиро.

Ученые отметили, что сначала сосредоточились на мышах, чтобы проверить, работает ли процесс, прежде чем потенциально перейти к редактированию эмбрионов азиатских слонов, ближайших живых родственников шерстистых мамонтов.

Однако независимые эксперты скептически относятся к идее "прекращения вымирания". "Возможно, вы сможете изменить структуру волос азиатского слона или приспособить его к холоду, но это не вернет шерстистый мамонт. Это только меняет азиатского слона", – сказали ученые из Университета Монтаны.

Однако усовершенствование точного редактирования генов у животных может иметь другие применения для сохранения или животноводства, отметил ученый Бхану Телугу, изучающий биотехнологию животных в Университете Миссури и не участвовавший в новом исследовании.

Ранее OBOZ.UA писал, что первая мышь с двумя биологическими родителями достигла совершеннолетия: это прорыв, который дает шанс геям иметь детей.

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