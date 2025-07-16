Передает загадочный сигнал: NASA обнаружили планету-суперземлю

Астрономы, которым невероятно интересно разгадать загадку, одиноки ли мы во Вселенной, постоянно совершенствуют свои инструменты поиска обитаемых миров в космосе. И на этом пути ученым попадается все больше интригующих открытий.

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Так издание MailOnline пишет, что американское агентство NASA обнаружило загадочную планету, которую относят к типу суперземель, которая, вероятно, излучает повторяющийся сигнал. И расположена она относительно недалеко – на расстоянии 154 световых лет.

Планета, получившая название TOI-1846 b, почти вдвое больше Земли и в четыре раза массивнее. Она вращается вокруг маленькой, холодной красной карликовой звезды с периодом в почти четыре земных дня (примерно 95 часов) и вызывает странное, повторяющееся приглушение света звезды. Этот сигнал впервые привлек внимание ученых, когда космический телескоп NASA TESS наблюдал за уменьшением яркости в марте каждого года.

Группа ученых, использующих как космические, так и наземные телескопы, подтвердила, что TOI-1846 b попадает в так называемую "радиусную долину" — редкую категорию между малыми каменистыми планетами, такими как Земля, и более крупными, богатыми газом планетами, такими как Нептун.

Хотя температура на поверхности планеты TOI-1846 b составляет более 300 градусов по Цельсию, исследователи утверждают, что планета все еще может содержать воду. Вероятно, она имеет твердое каменное ядро, плотный ледяной слой и, возможно, даже неглубокий океан или разреженную атмосферу.

Абдерахман Субкиу, ведущий исследователь обсерватории Укаймеден в Марокко, сказал: "Мы подтвердили истинность TOI-1846 b, используя данные TESS и многоцветные наземные фотометрические данные, изображения высокого разрешения и спектроскопические наблюдения".

Открытая планета вращается очень близко к своей звезде. Расстояние между ними значительно меньше, чем расстояние от Солнца до Меркурия – ближайшей к светилу планеты нашей Солнечной системы. Звезда, к которой принадлежит TOI-1846 b, это красный карлик, размером и массой примерно в 40% от нашего Солнца, с температурой свечения около 3 300 градусов Цельсия. Поскольку красные карлики – это небольшие и довольно тусклые звезды, планеты должны вращаться на близкой к ним орбите, чтобы получать тепло. Эта особенность облегчает их обнаружение в момент, когда они проходят перед звездой и заслоняют ее свет.

Запущенный в 2018 году телескоп TESS зафиксировал более 7600 подобных транзитов и подтвердил существование более 630 планет. Четыре его высокочувствительные камеры сканируют небо каждые 30 минут, что делает его идеальным инструментом для обнаружения неглубоких проседаний яркости, подобных тем, что наблюдаются во время вращения TOI-1846 b.

Недавно открытая планета, вероятно, также находится в приливном захвате. Это означает, что одна ее сторона всегда обращена к звезде, а другая остается в темноте. Это вызывает температурный контраст на ее поверхности, что может способствовать накоплению воды в более холодных областях, в зависимости от того, как тепло распространяется в атмосфере.

Ученые NASA надеются, что космический телескоп имени Джеймса Уэбба вскоре подробнее рассмотрит планету TOI-1846 и поможет изучить ее атмосферу в инфракрасном диапазоне. При благоприятных условиях он может обнаружить признаки присутствия водяного пара, метана, углекислого газа и других газов.

Наземные телескопы, такие как обсерватория "Джемини" на Гавайях, также вносят свой вклад, используя высокоточный инструмент MAROON-X. Он измеряет крошечные колебания звезды, вызванные гравитационным притяжением планеты, что помогает подтвердить ее массу и найти скрытых соседей.

Исследователи считают, что TOI-1846 b может быть не одинока в своей звездной системе. Незначительные изменения ее орбиты указывают на то, что в той же системе может скрываться другая планета. Предполагают, что она может вращаться дальше от звезды – в более холодной и более пригодной для жизни зоне.

Это открытие совпало с другим недавним открытием: TOI-715 b, второй суперземлей, расположенной в 137 световых годах от нас. Она также вращается вокруг красного карлика. Обе планеты помогают заполнить ключевые пробелы в понимании астрономами того, как некоторые малые планеты со временем теряют свои атмосферы, а другим удается сохранять их.

Поскольку красные карлики составляют около 75% всех звезд в Млечном Пути, изучение планет, подобных TOI-1846 b, может показать, сколько еще потенциально пригодных для жизни миров может скрываться на задворках нашей галактики.

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