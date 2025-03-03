Отказ от телефона только на 3 дня может изменить работу мозга – исследование

Многие люди в течение дня не выпускают из рук свои мобильные телефоны, а некоторые – и ночью. Однако новое исследование подчеркивает, что отказ от телефона всего на 3 дня уже может изменить работу мозга.

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Ученые отмечают, что цифровые устройства оказывают влияние на мозговую деятельность человека. Поэтому следует сократить их использование, пишет ScienceAlert.

По словам ученых, в новом исследовании приняли участие 25 молодых людей от 18 до 30 лет, которых попросили максимально ограничить использование смартфона в течение 72 часов. Разрешалось только важное общение и деятельность, связанная с работой.

Исследователи из Гейдельбергского и Кельнского университетов в Германии использовали сканирование магнитно-резонансной томографии (МРТ) и психологические тесты до и после телефонной диеты, чтобы определить, какое влияние она оказала на нервные структуры и активность.

"Мы использовали продольный подход, чтобы исследовать влияние ограничений использования смартфонов на пользователей. Была обнаружена связь между изменениями в активации мозга со временем и связанными с зависимостью нейромедиаторными системами", – говорят исследователи.

Во время сканирования, которое проводилось после 72-часового периода, участникам показывали разнообразные подсказки по изображениям, включая изображения включенных и выключенных смартфонов, а также более нейтральные картинки с лодками и цветами.

Интересно, что когда использовались подсказки с изображениями телефона, наблюдались изменения в частях мозга, связанных с обработкой вознаграждения и желаниями, в некотором роде похожими на сигналы мозга, связанные с зависимостью от определенных веществ.

Ученые отмечают, что это свидетельствует о том, что телефоны могут вызывать зависимость, как никотин или алкоголь.

Однако, согласно психологическим тестам, не было никаких изменений в настроении участников или каких-либо чувств тяги, несмотря на ограниченный доступ к телефону. Некоторые добровольцы сообщили об улучшении настроения, но в данных теста это не оказалось значительным, говорят специалисты.

Исследование не углублялось в детали того, почему поведение смартфона побуждало к изменениям активности мозга, но, вероятно, есть несколько факторов. Вполне возможно, что все телефонные действия вызывают такую же зависимость, как другие.

"Наши данные не разъединяют желание пользоваться смартфоном и желание социального взаимодействия, которые сейчас являются двумя тесно переплетенными процессами", – говорят исследователи.

Ученые все еще выясняют, как телефоны меняют жизнь людей и их мозг, однако уже есть наработка в этом направлении.

"Обнаруженные нейронные механизмы могут в значительной степени способствовать привыканию у людей, подверженных риску чрезмерного использования смартфонов", – отмечают эксперты.

OBOZ.UA ранее писал, что нельзя брать телефон с собой в постель.

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