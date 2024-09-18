Оползень вызвал 200-метровое цунами, которое 9 дней раскачивало Землю: его слышали ученые на всей планете

В сентябре 2023 года ученые обнаружили таинственный сейсмический сигнал, продолжавшийся девять дней. Международная команда экспертов целый год изучала загадочные явления и наконец опубликовала выводы исследования.

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Выяснилось, что в Восточной Гренландии вершина горы рухнула в море и вызвала мегацунами высотой около 200 метров. Гигантская волна качалась туда-сюда в узком фьорде в течение девяти дней, создавая сейсмические волны, которые отражались сквозь земную кору, озадачив ученых по всему миру, пишет EurekAlert.

"Когда мы отправились в это научное приключение, все были озадачены, и никто не имел даже малейшего представления, что вызвало этот сигнал. Мы знали только, что это как-то связано со смещением. Нам удалось решить эту загадку только благодаря огромным междисциплинарным и международным усилиям", – сказал ведущий автор исследования, геолог из Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS) Кристиан Свенневиг.

По словам ученых, изменения климата создали основу для оползня, ведь ледник растаял у подножия горы. Это дестабилизировало более 25 миллионов кубических метров камней и льда – достаточно, чтобы заполнить 10 000 бассейнов олимпийского размера – которые в конечном итоге врезались в море.

Ученые предупреждают, поскольку из-за климатических изменений полярные регионы Земли продолжают таять, это может привести к увеличению разрушительных оползней, таких как этот.

Когда сети сейсмического мониторинга впервые обнаружили сигнал в сентябре 2023 года, это вызвало удивление по двум основным причинам. Во-первых, сигнал был совсем не похож на суетливую волну, которую выдают землетрясения на сейсмографах. Во-вторых, сигнал оставался сильным в течение нескольких дней подряд, в то время как более распространенные сейсмические события ослабевают быстрее.

Глобальное сообщество ученых начало активно обсуждать в интернете то, что могло повлечь за собой странные сейсмические волны. В ходе дискуссии появились сообщения об огромном смещении в отдаленном гренландском фьорде, произошедшем 16 сентября, примерно в то время, когда впервые был обнаружен сейсмический сигнал.

Чтобы выяснить, могут ли эти два явления быть связаны между собой и как, ученые объединили сейсмические записи со всего мира, полевые измерения, спутниковые изображения и компьютерное моделирование, чтобы реконструировать чрезвычайные события.

Команда экспертов, состоящая из 68 ученых из 41 исследовательского учреждения, под руководством Кристиана Свенневига из Геологической службы Дании и Гренландии, проанализировала спутниковые и наземные изображения, чтобы задокументировать огромный объем камней и льда во время оползня. Они также проанализировали сейсмические волны, чтобы смоделировать динамику и траекторию каменно-ледовой лавины, когда она двигалась вниз по ледниковому ущелью к фьорду.

Чтобы понять цунами исследователи использовали суперкомпьютеры для создания симуляции событий с высоким разрешением.

Результаты исследования показывают сложные, каскадные опасности, связанные с изменением климата в полярных регионах. Хотя во время оползня и мегацунами в этом районе не было людей, волны уничтожили инфраструктуру на пустой исследовательской станции на острове Элла стоимостью около 200 000 долларов. А еще этот фьорд находится вблизи маршрута, обычно используемого круизными суднами.

Так что эксперты подчеркивают, что это говорит о необходимости мониторинга полярных регионов по мере ускорения изменения климата.

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