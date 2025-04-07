Около 60 лет назад школьники дали тревожные прогнозы на будущее: часть уже сбылась

В 1966 году BBC провела опрос среди группы школьников, спросив их, каким они представляют мир в 2000-х. То, что прозвучало в ответ, оказалось не просто детскими фантазиями. Слова школьников отражали страхи, надежды и удивительную интуицию по поводу событий, которые действительно изменили мир: от климатических катастроф и ядерной угрозы до стремительного развития технологий и перенаселения.

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Впечатляет, насколько пророческими оказались некоторые из их предположений. Детали рассказало издание Daily Mail.

Предсказание будущего в эпоху технического прорыва

В 60-х годах мир переживал технологический бум, в том числе развитие компьютеров и освоение космоса. Это породило одновременно надежды и опасения: оптимизм по поводу будущего и страх перед массовой безработицей из-за автоматизации.

Сегодня технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Исследования показывают, что автоматизация в США с 1980-х годов привела к потере большего количества рабочих мест, чем создала. Интересно, что некоторые дети еще в 1966 предусматривали именно такое развитие событий.

"Во-первых, компьютеры захватят все. В 2000 году не будет хватать рабочих мест. Только люди с высоким IQ, умеющие работать с компьютерами, будут что-то иметь. Другие нет", – отметила одна из девочек.

В наше время, когда развиваются искусственный интеллект и роботизация, эти страхи снова становятся актуальными, а дискуссии о вытеснении людей машинами идут по всему миру.

Страх ядерной войны

1960-е годы проходили под знаком холодной войны и ядерной угрозы. И эти настроения проникли даже в детские представления о будущем. В их словах – тревога, не утратившая актуальности и сегодня.

"Я думаю, что все эти атомные бомбы будут падать вокруг", – сказал один мальчик.

"Ничего нельзя будет сделать, чтобы это остановить. Чем больше стран будут владеть бомбами, тем выше шанс, что кто-то их применит", – добавила другая девушка.

"Какой-то сумасшедший нажмет кнопку – и мир исчезнет", – подытожил еще один школьник.

Эти опасения смотрятся особенно тревожно в контексте современных геополитических напряжений. По данным Bulletin of the Atomic Scientists, в 2024 году беспокойство о модернизациях ядерного арсенала, новых угрозах и ослабления соглашений о контроле над вооружениями только усилились.

Экологические катастрофы

Кроме угроз войны и безработицы, дети также предусматривали катастрофические изменения в природной среде: уничтожение дикой природы, исчезновение городов и повышение уровня моря.

"Я думаю, что большие районы отведут под застройку, а зоны отдыха останутся совсем небольшими. Все станет слишком плотным и очень некрасивым", – отметил один школьник.

"Все эти спутники, запускающиеся в небо, могут влиять на погоду. Море поднимется и затопит часть Англии, останутся только острова", – добавил другой.

Несмотря на ошибочную гипотезу о спутниках, второе предсказание удивительно точно отражает последствия изменений климата. Тогда еще не было общеизвестной концепции глобального потепления, вызванного человеческой деятельностью, но интуиция детей не подвела.

Перенаселение

Еще одна распространенная тема – стремительный рост населения Земли.

"Люди не смогут больше жить в обычных домах – будет заниматься слишком много места. Все будут жить в многоэтажках, маленьких, тесных квартирах, – объясняла одна девочка.

"Когда население станет слишком большим, людям придется переселяться под воду или строить большие купола в пустыне", – предположил другой участник опроса.

Эти фантазии еще не стали реальностью, но глобальный вопрос, где и как разместить растущее население, не теряет актуальности. По прогнозам ООН, количество людей на планете будет расти до середины 2080-х годов, достигнув пика в 10,3 миллиарда, после чего постепенно начнет снижаться.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, что по прогнозам ученых глобальное потепление может убить миллиард человек за 100 лет.

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