Огни большого города. Астронавт NASA показал потрясающие фото Земли из космоса

Астронавт NASA показал удивительные фото Земли из космоса. Дон Петтит, находящийся сейчас на борту Международной космической станции (МКС), сделал снимок с высоты 400 километров.

Видео дня

На космической фотографии можно увидеть огни городов. А также в кадр попало невероятное полярное сияние, пишет Space.com.

Астронавт сделал потрясающее фото, когда орбитальная лаборатория проходила над территорией Мексики и США. Поэтому в кадре Земля так ярко сияет огнями городов из космоса.

Петтиту также удалось зафиксировать полярное сияние на горизонте. Эти цветные огни появляются, когда энергетические частицы Солнца взаимодействуют с верхними слоями атмосферы Земли, объясняют ученые.

Астронавт NASA Дон Петтит часто делится своими фотографиями с долгой выдержкой, которые он производит из купола Международной космической станции. Это его хобби, в свободное от основной работы в орбитальной лаборатории время, уже завоевало немалую поддержку читателей астронавта на его страницах в соцсетях.

Ранее OBOZ.UA писал, что астронавт NASA Дон Петтит на МКС создал "планету, похожую на Юпитер", используя воду и пищевые красители.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!