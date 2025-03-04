Невидимое стало видимым! NASA запечатлело на фото преодоление звукового барьера

Агентство правительства США запечатлело на фото преодоление звукового барьера. "Невидимое стало видимым" благодаря первому американскому гражданскому сверхзвуковому реактивному самолету.

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Наземные команды NASA использовали фотографию Шлирена, чтобы зафиксировать ударные волны вокруг демонстрационного самолета XB-1 компании Boom Supersonic, когда он двигался в воздухе. Реактивное судно завершило свой второй полет на скорости более 1 Маха, пишет CNN.

"Это изображение делает невидимо видимым", – сказал основатель и генеральный директор Boom Supersonic Блэйк Шолл.

Чтобы получить изображение Шлирена, главный пилот-испытатель Boom Тристан Джеппетто Бранденбург расположил XB-1 в точное время в точном месте над пустыней Мохаве, говорят специалисты.

Когда самолет летел перед солнцем, команда NASA задокументировала изменение скорости воздуха более 1 Маха, скорость звука (1225,1 километра в час).

По словам специалистов, изображения были сделаны с помощью наземных телескопов со специальными фильтрами, обнаруживающими искажение воздуха.

Команды NASA также собрали данные о громкости звука, издаваемого XB-1 на маршруте полета. Анализ показал, что во время полета ни один звуковой гул не достиг земли, говорят исследователи.

Сведение к минимуму звукового удара было ключевой целью для инженеров, участвовавших в соревнованиях за возвращение коммерческих сверхзвуковых авиаперелетов. Ведь громовые шумы, производившие звуковые удары, были запрещены международными правительствами над густонаселенными районами.

Блейк Шолл отмечает, что отсутствие звукового удара "прокладывает путь для полетов от побережья до 50% быстрее".

По информации компании Boom, на долгожданный самолет уже имеется 130 заказов и предварительных заказов от American Airlines, United Airlines и Japan Airlines.

Напомним, что прошло почти 55 лет с тех пор, как 25 марта 1970 года прототип 002 Concorde впервые совершил полет со скоростью 1 Маха.

OBOZ.UA ранее писал, что американская компания испытала сверхзвуковой самолет, который выполнит первый рейс уже в 2025 году.

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