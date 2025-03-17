Неожиданная находка в древнем храме Камбоджи может разгадать тайну 100-летней давности

В храмовом комплексе Ангкор в Камбодже археологи случайно обнаружили туловище статуи Будды. Эта находка может разгадать тайну 100-летней давности.

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Оптическое электронное сканирование подтвердило, что туловище совпадает с головой, обнаруженной в 1927 году во время французской колониальной эпохи. Сейчас голова хранится в Национальном музее в Пномпене, пишет Independent.

Обнаруженное туловище, высотой 1,16 метра, датируется исследователями XII или XIII веком. Статуя выполнена в характерном художественном стиле Байон, известном своей сложной резьбой и ассоциациями с храмом Байон, говорят ученые.

Археолог Нет Саймон описала открытие как "большой сюрприз", поскольку предварительные раскопки на месте обнаружили лишь небольшие фрагменты.

Дизайн статуи включает резные украшения, мантию и пояс, с уникальным жестом левой руки на груди – это "необычное изображение в кхмерском (камбоджийском) искусстве", добавила исследовательница.

По словам археологов, туловище Будды было найдено примерно в 50 метрах от места, где первоначально была найдена голова.

Специалисты провели оптическое электронное сканирование, подтвердившее, что туловище совпадает с головой, найденной в 1927 году. На данном этапе отсутствует только правая рука статуи. Так что специалисты стремятся провести реконструкцию статуи.

Нет Саймон и ее команда обратится к министру культуры и изобразительному искусству Камбоджи с просьбой получить разрешение на прикрепление головы к телу скульптуры, чтобы сделать ее цельной для публичного показа.

Известно, что Ангкор, занимающий площадь около 400 квадратных километров, находятся развалины столиц разных камбоджийских империй с IX по XV век. Ученые считают его одним из важнейших археологических памятников в Юго-Восточной Азии.

По данным Министерства туризма Камбоджи, это место является самым популярным туристическим объектом Камбоджи, и в 2024 году его посетило около миллиона международных туристов.

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