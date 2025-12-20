Не только алкоголь или табак: ученые обнаружили новые факторы, которые ускоряют 'старение' сердца

Новое исследование показало, что старение сердца ускоряют не только известные факторы риска, такие как курение или алкоголь, но и социальные детерминанты здоровья. Особенно опасными оказались финансовые трудности и нехватка продовольствия, которые влияют на биологический возраст сердца и повышают риск смертности.

Видео дня

Результаты подчеркивают важность комплексного подхода к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Mayo Clinic Proceedings.

Исследователи из клиники Майо изучили влияние социальных детерминантов здоровья (СДЗ) на старение сердечно-сосудистой системы, привлекая более 280 000 взрослых пациентов, которые обращались за медицинской помощью с 2018 по 2023 год.

Социальные детерминанты оценивали по девяти областям: стресс, физическая активность, социальные связи, нестабильность жилищных условий, финансовые трудности, отсутствие продовольственной безопасности, транспортные потребности, питание и образование.

Сердечный возраст пациентов определяли с помощью алгоритма электрокардиограммы с поддержкой искусственного интеллекта (AI-ECG), что позволяет оценивать биологическое старение сердца независимо от хронологического возраста. Большая разница между сердечным и хронологическим возрастом сигнализирует о повышенном риске развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование показало, что социальные детерминанты здоровья влияют на старение сердца не меньше, а иногда и больше, чем традиционные факторы риска. Самый сильный эффект имели финансовые трудности и отсутствие продовольственной безопасности. Другие важные факторы включают жилищные условия, физическую неактивность и недостаток социальных связей.

Ведущий исследователь Амир Лерман объяснил, что выявление этих факторов позволяет внедрять целенаправленные профилактические меры и оказывать пациентоориентированную помощь, учитывая социальный контекст. Это особенно актуально на фоне роста количества пожилых людей: к 2050 году в США ожидают почти 82 миллиона человек старше 65 лет, что составит 23% населения.

Результаты подчеркивают, что для сохранения здоровья сердца важно учитывать не только пищевые привычки или вредные привычки, но и социальные условия жизни и экономическую стабильность пациентов.

Ранее OBOZ.UA объяснял, какие продукты помогут укрепить иммунитет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.