Не имеет аналогов: ученые обнаружили новый тип планет во Вселенной

Астрономы сообщили об открытии нового типа планет, который может изменить представление о формировании небесных тел во Вселенной. Речь идет об экзопланете L 98-59 d, расположенной примерно в 35 световых годах от Земли.

Она уже привлекла внимание ученых из-за своих необычных физических характеристик. Исследование показало, что этот объект не соответствует ни одной из известных моделей планет. Ученые предполагают, что это может быть представитель совершенно нового класса космических тел.

Чем удивила планета L 98-59 d

Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy. В нем отмечается, что планета входит в систему из нескольких миров, среди которых есть как суперземли, так и другие необычные объекты. Ранее L 98-59 d классифицировали как промежуточный вариант между суперземлей и субнептуном, однако ее плотность оказалась значительно ниже, чем ожидалось, пишетIFLScience.

Несмотря на то, что ее радиус примерно в полтора раза превышает земной, масса и структура указывают на нетипичное строение. Сперва ученые предполагали, что это может быть газовый карлик или океанический мир с толстой атмосферой. Однако новые наблюдения изменили эти представления.

Данные, полученные с помощью космического телескопа James Webb Space Telescope, показали высокую концентрацию сероводорода в атмосфере планеты. Это стало ключом к пониманию ее природы и подтолкнуло исследователей к новым выводам.

Мир с океаном магмы и уникальной атмосферой

Согласно новой модели, L 98-59 d является расплавленным миром с гигантским океаном магмы под плотной атмосферой. В отличие от других подобных планет, которые нагреваются из-за близости к звезде, здесь главную роль играет именно атмосфера, удерживающая тепло.

Ученые считают, что такая структура формировалась уникальным путем и не имеет аналогов среди известных планет. Это открытие ставит под сомнение существующие теории и свидетельствует, что в галактике может существовать значительно больше разнообразных миров, чем считалось ранее.

Дальнейшие исследования помогут лучше понять подобные объекты. В частности, будущие космические миссии могут значительно расширить знания об атмосфере и составе экзопланет. Открытие L 98-59 d — лишь начало, и впереди может быть еще много неожиданностей в изучении космоса.

