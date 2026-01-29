УкраїнськаУКР
русскийРУС

Не Эверест: какая точка Земли ближе всего к звездам

Елена Былим
Наука Обоз
2 минуты
615
Не Эверест: какая точка Земли ближе всего к звездам

Эверест принято считать безоговорочным лидером по высоте, однако научные измерения вносят в это утверждение существенные коррективы. Хотя по показателю высоты над уровнем моря Эверест остается непревзойденным, существует другая вершина, фактически расположенная ближе к звездам.

Видео дня

Речь идет о вулкане Чимборасо в Эквадоре, чей пик благодаря специфической форме земного шара сильнее выступает в космическое пространство. Эта гора не входит даже в тридцатку самых высоких в Андах, но имеет уникальный статус в географии.

Как пишет IFLScience, причиной такой аномалии является центробежная сила, возникающая в результате вращения Земли вокруг своей оси. Таким образом, Чимборасо официально признан точкой, наиболее удаленной от земного ядра. 

Вулкан Чимборасо в Эквадоре

Секрет первенства Чимборасо скрыт в том, что наша планета не идеальная сфера, а имеет форму сплюснутого эллипсоида. Из-за вращения Земля значительно толще у экватора, что создает так называемое "выпучивание" в центральной части. Поскольку Эверест расположен на 28 градусе северной широты, он оказывается в невыгодном положении по сравнению с эквадорским гигантом. Чимборасо находится почти непосредственно на линии экватора, находясь на наиболее "широком" участке земного шара. 

Не Эверест: какая точка Земли ближе всего к звездам

Несмотря на то, что высота Чимборасо составляет всего 6268 метров против 8849 метров Эвереста, именно его положение делает вершину самой высокой точкой относительно центра планеты. Это открытие в свое время заинтересовало выдающегося естествоиспытателя Александра фон Гумбольдта, который еще в начале XIX века пытался покорить вулкан, считая его самым высоким в мире. Его экспедиция столкнулась с тяжелой горной болезнью, что лишь подчеркнуло сложность этого маршрута, несмотря на его меньшую высоту над океаном.

Хотя Чимборасо технически расположен выше в пространстве, путь к его вершине считается значительно короче и проще, чем экспедиция на Джомолунгму. Покорение Эвереста обычно требует шести недель акклиматизации и изнурительного многодневного перехода в базовый лагерь. Экквадорский пик можно покорить примерно через две недели, а финальный штурм вершины после адаптации к разреженному воздуху занимает лишь одни или двое суток.

Однако физические нагрузки при подъеме на Чимборасо все равно остаются серьезным испытанием для альпинистов. Близость к звездам и максимальное удаление от ядра Земли делают этот вулкан желанным трофеем для тех, кто стремится оказаться на настоящей "вершине мира". Так что в следующий раз, когда кто-то заявит о первенстве Эвереста, стоит вспомнить об экваториальной горе, которая на самом деле является главной точкой соприкосновения планеты с космосом.

OBOZ.UA писал ранее, откуда исходят теории о потере Землей гравитации.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.