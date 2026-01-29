Не Эверест: какая точка Земли ближе всего к звездам

Эверест принято считать безоговорочным лидером по высоте, однако научные измерения вносят в это утверждение существенные коррективы. Хотя по показателю высоты над уровнем моря Эверест остается непревзойденным, существует другая вершина, фактически расположенная ближе к звездам.

Речь идет о вулкане Чимборасо в Эквадоре, чей пик благодаря специфической форме земного шара сильнее выступает в космическое пространство. Эта гора не входит даже в тридцатку самых высоких в Андах, но имеет уникальный статус в географии.

Как пишет IFLScience, причиной такой аномалии является центробежная сила, возникающая в результате вращения Земли вокруг своей оси. Таким образом, Чимборасо официально признан точкой, наиболее удаленной от земного ядра.

Секрет первенства Чимборасо скрыт в том, что наша планета не идеальная сфера, а имеет форму сплюснутого эллипсоида. Из-за вращения Земля значительно толще у экватора, что создает так называемое "выпучивание" в центральной части. Поскольку Эверест расположен на 28 градусе северной широты, он оказывается в невыгодном положении по сравнению с эквадорским гигантом. Чимборасо находится почти непосредственно на линии экватора, находясь на наиболее "широком" участке земного шара.

Несмотря на то, что высота Чимборасо составляет всего 6268 метров против 8849 метров Эвереста, именно его положение делает вершину самой высокой точкой относительно центра планеты. Это открытие в свое время заинтересовало выдающегося естествоиспытателя Александра фон Гумбольдта, который еще в начале XIX века пытался покорить вулкан, считая его самым высоким в мире. Его экспедиция столкнулась с тяжелой горной болезнью, что лишь подчеркнуло сложность этого маршрута, несмотря на его меньшую высоту над океаном.

Хотя Чимборасо технически расположен выше в пространстве, путь к его вершине считается значительно короче и проще, чем экспедиция на Джомолунгму. Покорение Эвереста обычно требует шести недель акклиматизации и изнурительного многодневного перехода в базовый лагерь. Экквадорский пик можно покорить примерно через две недели, а финальный штурм вершины после адаптации к разреженному воздуху занимает лишь одни или двое суток.

Однако физические нагрузки при подъеме на Чимборасо все равно остаются серьезным испытанием для альпинистов. Близость к звездам и максимальное удаление от ядра Земли делают этот вулкан желанным трофеем для тех, кто стремится оказаться на настоящей "вершине мира". Так что в следующий раз, когда кто-то заявит о первенстве Эвереста, стоит вспомнить об экваториальной горе, которая на самом деле является главной точкой соприкосновения планеты с космосом.

