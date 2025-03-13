Наука такого еще не видела: в Испании обнаружили останки человека, жившего более миллиона лет назад

В пещере на севере Испании археологи обнаружили кости человека, жившего более миллиона лет назад. Согласно новым исследованиям, окаменевшие фрагменты являются древнейшими ископаемыми останками человека, найденными до сих пор в Западной Европе.

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Откопанные фрагменты составляют левую щеку и верхнюю челюсть взрослого представителя вымершего вида человека. Скорее всего, это был человек, живший и умерший на Пиренейском полуострове между 1,1 и 1,4 миллионом лет назад, пишет TheGuardian.

Команда ученых подозревает, что образцы принадлежали Homo erectus, виду, хорошо известному из окаменелостей, найденных в Африке и Азии, но чьи останки никогда не находили в Европе.

По словам исследователей, открытие свидетельствует о том, что по крайней мере две формы раннего человека населяли этот регион в начале плейстоцена.

"Это открытие представляет нового персонажа в истории эволюции человека в Европе", – сказала доктор Роза Хьюге из Университета Ровира-и-Виргили на юге Каталонии, которая помогла выявить окаменелости в пещере Сима-дель-Элефанте (Яма слона) близ Атапуэрки в Бургосе.

В ходе исследования найденных останков эксперты провели реконструкцию фрагментированной части лица, что требовало сочетания традиционных методов, таких как анализ и сравнение окаменелостей с помощью визуального обзора, с передовыми изображениями и 3D-анализом, пишет CNN.

Команда также обнаружила в пещере кости животных со следами порезов и каменные инструменты, которые использовались для разделения туш на месте. Согласно исследованию, население здесь жило в лесистой среде с влажными лугами, богатыми добычей.

По словам исследователей, этот горный регион Испании являлся важным местом для палеоантропологии.

В середине 1990-х годов ученые идентифицировали раннего родственника человека, известного как Homo antecessor, на основе примерно 80 окаменелостей, найденных на месте вблизи Сима-дель-Элефанте под названием Гран-Долина. Возраст этих останков примерно 850 тысяч лет, говорят эксперты.

OBOZ.UA ранее писал, что найденный в Китае череп может принадлежать "Человеку-Дракону", который жил миллион лет назад.

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