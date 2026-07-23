Наша галактика могла перевернуться на бок: ученые удивили открытием

Млечный Путь долгое время считался относительно стабильным и упорядоченным космическим диском, спокойно вращающимся в пространстве. Однако новое моделирование доказывает, что история нашего галактического дома была гораздо более бурной, чем считалось ранее.

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Учёные предполагают, что в течение миллиардов лет весь звёздный диск мог постепенно наклониться на 90 градусов и фактически лечь на бок. Эта фундаментальная перегруппировка произошла под воздействием мощных гравитационных сил, вызванных древними столкновениями Млечного Пути с другими галактиками, сообщает ScienceAlert.

Неожиданная разгадка галактических аномалий

Обычно, представляя Млечный Путь, люди представляют себе тонкий диск, в котором сосредоточена большая часть обычной материи – звезды, пыль и газ, расположенные вдоль спиральных рукавов. Однако галактика также имеет сферическое звездные гало и окружена гигантским пузырем темной материи.

Космический телескоп Gaia, изучающий движение небесных тел, обнаружил странную аномалию: звезды на окраинах нашей галактики вращаются вокруг центра значительно медленнее, чем предсказывают расчеты ее массы. Компьютерное моделирование Auriga показало, что такая низкая скорость присуща именно тем галактикам, которые в прошлом пережили масштабные слияния.

Роковое столкновение с "Галактикой-Сосиской"

Главным виновником этой космической перестройки учёные считают давнюю аварию, произошедшую примерно 10 миллиардов лет назад. Тогда Млечный Путь столкнулся с карликовой галактикой, известной под названием Gaia Sausage (из-за ее вытянутой формы).

Мощный удар создал силы, которые начали медленно смещать и поворачивать диск Млечного Пути внутри гало из тёмной материи.

Учёные определяют "переворачивание" как изменение ориентации диска более чем на 90 градусов.

Если бы наблюдатели могли жить миллиарды лет, они бы увидели, как ночное небо полностью меняется, образуя совершенно новые созвездия.

Подтверждение из других уголков мира

Издание пишет, что команда исследователя Кирилла Батракова из Даремского университета (Великобритания), представившая результаты на Национальном астрономическом съезде Королевского астрономического общества в 2026 году, не единственная, кто пришла к таким выводам.

Независимое исследование ученых из Китайской академии наук также показало, что гало темной материи расположено почти перпендикулярно звездной дисковой части Млечного Пути.

Обе группы астрономов сходятся во мнении, что постепенный наклон диска в течение миллиардов лет является наиболее рациональным объяснением этой пространственной аномалии. Хотя для 100-процентной уверенности требуются дополнительные доказательства, эта теория постепенно объясняет большинство загадочных особенностей нашей галактики.

OBOZ.UA писал, что ученые зафиксировали в нашей галактике объект, который посылает сигналы каждые 44 минуты.

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