Количество населения Земли достигнет пика через 60 лет, а затем неожиданно упадет. Результаты исследования

По сообщению ООН, население Земли достигнет своего максимума в середине 2080-х годов и будет составлять примерно 10,3 миллиарда человек. А потом упадет до уровня, гораздо ниже, чем ожидалось десять лет назад.

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Нынешнее население в 8,2 миллиарда человек возрастет до указанного максимума в течение следующих 60 лет, а затем снизится до 10,2 миллиарда к концу столетия. Об этом говорится в отчете "Перспективы народонаселения мира 2024 года", пишет ScienceAlert.

В отчете ООН отмечается, что численность населения мира в 2100 году будет на шесть процентов ниже или на 700 миллионов человек меньше, чем ожидалось в июне 2013 года.

"За последние годы демографические показатели существенно изменились", – сказал заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа.

Он отметил, что уменьшение населения связано с несколькими факторами, среди которых более низкий уровень рождаемости в некоторых крупнейших странах мира, особенно в Китае.

По данным ООН, более четверти (28%) население мира сейчас проживает в одной из 63 стран или территорий, где численность населения уже достигла пика, а это Китай, Россия, Япония и Германия, говорится в отчете. И почти 50 других стран, вероятно, присоединятся к этой группе в течение следующих 30 лет, включая Бразилию, Иран и Турцию.

Но рост населения продолжится в более чем 120 странах после 2054 года. В них входят Индия, Индонезия, Нигерия, Пакистан и Соединенные Штаты, заявили в ООН.

Исследователи отмечают, что рост ожидаемой продолжительности жизни во всем мире, прерванный пандемией Covid, возобновился. В 2024 году средняя продолжительность жизни составила 73,3 лет. А в 2054 году она составит в среднем 77,4 года.

По прогнозам исследования, к концу 2070-х годов количество людей в возрасте 65 лет и старше составит 2,2 миллиарда, превышая тех, кому еще не исполнилось 18 лет.

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