NASA зафиксировало 'мощнейшее извержение вулкана в истории' на спутнике Юпитера

NASA зафиксировало самое мощное в истории извержение вулкана на спутнике Юпитера Іо. Новые изображения, полученные космическим аппаратом "Юнона" позволяют понять природу спутника.

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Как сообщает Science Alert, это наиболее вулканически активная планета Солнечной системы, на которой насчитывается более 400 действующих вулканов. Юнона совершила несколько облетов Іо, и сделала несколько снимков, показывающих огромную горячую точку вблизи южного полюса спутника. По данным NASA, извержение в горячей точке в шесть раз больше мощности, чем все электростанции Земли, а ее излучение превышает 80 триллионов Вт.

Космический аппарат NASA был направлен на Юпитер для изучения гигантской планеты. Однако когда основная миссия завершилась, они продолжили наблюдать за спутниками планеты. Во время своего последнего пролета орбитальный аппарат сделал изображение вулканической горячей точки на южном полюсе спутника больше озера Верхнее. Изображение было получено от инструмента JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper) Juno.

По словам ученых, данные последнего пролета Юноны вокруг спутника превзошли их ожидания.

"Это самое мощное вулканическое событие, когда-либо зарегистрированное на самом вулканическом мире в нашей Солнечной системе", – объясняет главный исследователь миссии Скотт Болтон из Юго-Западного научно-исследовательского института в Сан-Антонио.

Во время своей длительной миссии Юнона пролетает мимо Іо на каждой второй орбите, что означает, что снимки могут отслеживать любые изменения на поверхности.

"JIRAM обнаружил событие экстремального инфракрасного излучения – массивное горячее пятно – в южном полушарии Іо, настолько сильное, что оно насытило наш детектор. Однако мы обнаружили, что на самом деле это несколько близко расположенных горячих точек, которые излучались одновременно. Это свидетельствует о большой подповерхностной системе магма ячеек", – рассказал Алессандро Мура, соисследователь Juno, из Национального института астрофизики в Риме и добавил, что их данные подтверждают, что это самое мощное извержение вулкана, которое когда-либо было зарегистрировано на этом спутнике.

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