NASA нашло молекулы для жизни на астероиде в миллионах километров от Земли

Исследователи NASA обнаружили органические соединения и минералы, необходимые для жизни, в образцах, собранных из околоземного астероида Бенну. Космические камни, по всей вероятности, доставили строительные блоки жизни на нашу планету в начале ее истории.

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Есть 20 аминокислот, которые создают белки, необходимые для жизни на нашей планете. И во время миссии NASA под названием OSIRIS-REx ученые обнаружили 14 из них на астероиде за миллионы километров от нас, пишет Space.com.

По словам NASA, OSIRIS-REx во время непростой миссии доставил нетронутые куски астероидов для анализа в 2023 году. И с тех пор учёные исследуют эти бесценные кусочки Бенна для получения данных.

Исследователям удалось выяснить, что астероид Бенну – космический камень, представитель ранней Солнечной системы – содержит соединения, содержащие воду и углерод. Однако последние открытия команды экспертов стали неожиданностью.

Ведь ученые обнаружили вышеупомянутые 14 аминокислот, высокую концентрацию аммиака и пять нуклеотидных оснований, используемых жизненными организмами на Земле для передачи генетических инструкций в ДНК и РНК.

"Эти выводы не свидетельствуют о существовании самой жизни, но они говорят, что условия, необходимые для появления жизни, вероятно, были широко распространены в ранней Солнечной системе. Это увеличивает вероятность того, что жизнь могла сформироваться на других планетах", – сказала помощница администратора Управления научных миссий штаб-квартиры NASA в Вашингтоне Ники Фокс.

Ученые поднимают вопрос о том, почему же на Бенне не сформировалась жизнь. "Это будущая область исследования для астробиологов со всего мира, над которой должны подумать", – сказал научный сотрудник проекта OSIRIS-REx в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА в Мэриленде Джейсон Дворкин.

"Смотря на Бенну как пример места, где было все, но не было жизни, возникает вопрос: чем Земля была особенной?", – добавил, размышляя, ученый.

В ходе исследования космического камня ученые обнаружили доказательства соленого рассола со следами 11 минералов, богатых карбонатом, фосфатом, сульфатом, хлоридом и фторидом.

"Видим этот огромный диапазон солей и верим, что разгадаем историю как вода, органический материал и все эти биологически важные элементы могли быть доставлены на астероидах, таких как Бенну в ранней Солнечной системе, на Землю и другие планеты для начала жизни", – сказала космическая минералогиня из Музея естественной истории в Лондоне Сара Рассел.

Команда ученых также нашла много аммиака в образцах Бенну. По словам старшего научного сотрудника отдела возвращения образцов Дэнни Главина, это примерно в 100 раз больше, чем естественный уровень аммиака в почвах на Земле.

"Аммиак необходим для многих биологических процессов. Вероятно, это был ключевой химический строительный блок из-за образования аминокислот, нуклеотидных оснований и, опять же, генетических компонентов ДНК и РНК", – добавил Главин.

Команда OSIRIS-REx говорит, что это свидетельствует о том, что Бенну (или по крайней мере родительский астероид, от которого, как считают, он откололся) должен был существовать в более холодных, отдаленных областях космоса, поскольку аммиак является летучим веществом. Чтобы аммиак существовал в форме соли, среда должна быть холодной.

"Команда OSIRIS REx обнаружила, что Бенну содержит много строительных блоков-предшественников жизни. А также доказательства того, что он происходит из древнего влажного мира и содержит материалы, указывающие на то, что Бенну путешествовал из самых холодных регионов мира, которые, вероятно, находятся за орбитой Сатурна", – подытожила глава научного отдела NASA Никола Фокс.

Ранее OBOZ.UA писал, что NASA впервые показало, что было внутри контейнера с образцами астероида Бенну.

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