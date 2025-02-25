NASA кардинально изменило прогноз по поводу астероида – 'убийцы городов', который пролетит мимо Земли

NASA и Европейское космическое агентство кардинально изменили прогнозы по астероиду "убийце городов". Космический камень 2024 года YR4, который на прошлой неделе считался самым опасным за всю историю наблюдений, сейчас имеет почти нулевой процент шансов столкнуться с Землей в 2032 году.

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По данным NASA астероид имеет 0,0017% вероятности врезаться в нашу планету, то есть риск составляет 1 из 59 000. ESA оценивает аналогичную вероятность удара в 0,002%, пишет CNN.

Ранее Центр изучения околоземных объектов прогнозировал, что вероятность столкновения "убийцы городов" с нашей планетой составляет 3%, а на прошлой неделе снизила вероятность до 0,28%, отметило CBSNnews.

"Когда астероид 2024 года YR4 был впервые обнаружен, он имел очень небольшой, но заметный шанс повлиять на нашу планету в 2032 году", – сообщило NASA.

"Поскольку наблюдения за астероидом продолжали посылать в Центр малых планет, эксперты NASA смогли рассчитать более точные модели траектории космического камня. И теперь обнаружили, что этот астероид больше не представляет значительной угрозы нашей планете в течение следующего столетия", – добавили в агентстве.

"Убийца городов" также опустился до 0 из 10 по Туринской шкале опасности столкновения – инструмент для классификации возможных столкновений космических объектов с Землей. Рейтинг указывает на то, что "вероятность столкновения равна нулю".

Напомним, что астероид 2024 года YR4 был обнаружен телескопами 27 декабря 2024 года. Он имеет ширину примерно 40-90 метров, поэтому может повлечь за собой локальные разрушения, если столкнется с планетой.

Однако Луна может быть на пути этого большого космического камня. Последние данные NASA показывают, что вероятность влияния астероида "убийцы городов" на спутник Земли составляет 1,7%.

Ранее OBOZ.UA писал, что "разрушающий города" астероид может врезаться в Землю. Также назвали страны, которые могут пострадать от опасного астероида.

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